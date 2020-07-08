Brent подешевела до $42,95 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на ожидании данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

К 8:25 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,3%) к уровню закрытия вторника и торговались у $42,95 за баррель. За вторник контракт подешевел на $0,02 (0,05%).

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,17 (0,42%), до $40,45 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на 0,02%.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что ожидает снижения мировых запасов нефти со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит нивелировать основной излишек, накопленный в начале 2020 года.

EIA повысило прогноз цены WTI в текущем году на 6,9% по сравнению с июньским прогнозом - до $37,55 за баррель. Ведомство теперь ожидает, что Brent в 2020 году в среднем будет стоить $40,5 за баррель, что на 6,5% выше предыдущего прогноза.

По прогнозу EIA, в 2021 году нефть WTI будет стоить $45,7 за баррель, Brent - $49,7 за баррель.

В то же время, у инвесторов сохраняются опасения по поводу восстановления спроса в связи с повторным введением карантинных мер в некоторых странах. Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс со среды ограничили въезд из штата Виктория, в котором была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

"Данные о спросе все еще крайне важны, поскольку рынок оценивает, как США и другие страны реагируют на смягчение карантинных мер", - объяснил MarketWatch старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.