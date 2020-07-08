Exillon Energy в ближайшее время примет решение о делистинге с LSE
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Британская компания Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом по делу о растрате в банке "Югра", проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE).
"Первоначальный график делистинга был изменен в связи с влиянием COVID-19 на деятельность компании, и в результате процесс был отложен. В настоящее время компания намерена приступить к делистингу и в ближайшее время созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы принять соответствующее решение", - говорится в сообщении Exillon.
Дату делистинга планируется утвердить также по итогам собрания.
Компания ранее сообщала, что оферта для выкупа акций не будет превышать 25% от объема акций, находящихся в обращении.
С 1 мая 2019 года Exillon приостановила торги акциями на Лондонской бирже, потому что не успела в срок подготовить отчет за 2018 год по МСФО.
Акции Exillon торгуются на Лондонской бирже в сегменте премиум-класса. По правилам биржи, компания должна опубликовать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года, то есть до 30 апреля. В нефтяной компании объясняли задержку тем, что совету директоров, топ-менеджменту и аудиторам необходимо более детально изучить характер сделок, заключенных ранее компаниями группы. В результате годовой отчет за 2018 год так и не был обнародован.
О компании
Exillon Energy ведет добычу углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Запасы компании по категории 1Р оцениваются в 175,751 млн баррелей, по 2Р - 465,221 млн баррелей, по 3Р - 793,329 млн баррелей.
Крупнейшим акционером компании является девелопер Хотин (владеет 30% через Seneal International Agency), еще 27% принадлежит Sinclare Holdings Limited, подконтрольной Александру Клячину. По данным источников на рынке, Клячину принадлежит сеть гостиниц Azimut Hotels. Хотину помимо Exillon Energу принадлежит ряд нефтяных активов.
В апреле 2019 года Хотин был помещен под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей в банке "Югра", где он был основным акционером. В апреле 2020 года суд продлил домашний арест фигурантам дела до 18 июля.
Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.