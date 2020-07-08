Exillon Energy в ближайшее время примет решение о делистинге с LSE

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Британская компания Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом по делу о растрате в банке "Югра", проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE).

"Первоначальный график делистинга был изменен в связи с влиянием COVID-19 на деятельность компании, и в результате процесс был отложен. В настоящее время компания намерена приступить к делистингу и в ближайшее время созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы принять соответствующее решение", - говорится в сообщении Exillon.

Дату делистинга планируется утвердить также по итогам собрания.

Компания ранее сообщала, что оферта для выкупа акций не будет превышать 25% от объема акций, находящихся в обращении.

С 1 мая 2019 года Exillon приостановила торги акциями на Лондонской бирже, потому что не успела в срок подготовить отчет за 2018 год по МСФО.

Акции Exillon торгуются на Лондонской бирже в сегменте премиум-класса. По правилам биржи, компания должна опубликовать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года, то есть до 30 апреля. В нефтяной компании объясняли задержку тем, что совету директоров, топ-менеджменту и аудиторам необходимо более детально изучить характер сделок, заключенных ранее компаниями группы. В результате годовой отчет за 2018 год так и не был обнародован.