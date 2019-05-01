Exillon Energy приостановила торги акциями на Лондонской бирже

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом по делу о растрате в банке "Югра", сообщила о приостановке торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской фондовой бирже до публикации годового отчета по МСФО.

Как говорится в сообщении Exillon Energy, листинг приостановлен с 1 мая.

"Директора компании продолжают работать вместе с аудиторами и внешними поставщиками профессиональных услуг с целью обеспечения публикации консолидированной финансовой отчетности и годового отчета группы в кратчайшие возможные сроки. Компания находится в контакте с соответствующим регулирующим органом по этим вопросам", - отмечает Exillon Energy.

Ранее в апреле Exillon Energy сообщила об отсрочке публикации годового отчета по МСФО.

Акции Exillon торгуются на Лондонской бирже в сегменте премиум-класса. По правилам биржи, компания должна опубликовать годовой отчет в течение четырех месяцев после окончания отчетного года, то есть до 30 апреля.

В нефтяной компании объясняли задержку, тем, что совету директоров, топ-менеджменту и аудиторам необходимо более детально изучить характер сделок, заключенных ранее компаниями группы.

Exillon обещает сделать дальнейшее объявление не позднее 30 июня 2019 года.

Exillon Energy ведет добычу углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Коми. Запасы компании по категории 1Р оцениваются в 175,751 млн баррелей, по 2Р - 465,221 млн баррелей, по 3Р - 793,329 млн баррелей. Крупнейшим акционером британской компании является девелопер Алексей Хотин (владеет 30% через Seneal International Agency), еще 27% НК принадлежит Sinclare Holdings Limited, подконтрольной Александру Клячину. По данным источников на рынке, Клячину принадлежит сеть Azimut Hotels. Хотину помимо Exillon Energу принадлежит ряд нефтяных активов.

Как сообщалось, на прошлой неделе Хотин был помещен под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей в банке "Югра", где он был основным акционером.

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел в "Югре" временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, что является страховым случаем. Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Активы банка на дату отзыва лицензии составляли 197,2 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей, то есть "дыра" составляла 2,1 млрд рублей. После проведения обследования временной администрацией "дыра" в капитале "Югры" выросла до 143 млрд рублей (активы составляли 56,3 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей).

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.