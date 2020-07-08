"Мосбиржа" раскрыла списки иностранных акций, которыми будет торговать в 2020 году

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в 2020 году запускает торги самыми ликвидными акциями иностранных эмитентов из индекса S&P 500, сообщил начальник управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров.

Торги начнутся в два транша: первые 20 бумаг, по предварительным планам, будут торговаться с 17 августа, а остальные 30 акций - в ноябре.

В августе начнутся торги бумагами Apple, Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, МcDonald's, Visa, Тwitter, Intel, Alphabet Class C, AT&T, Exxon Mobil, Pfizer, Walt Disney Company, Advanced Micro Devices, Netflix, Micron Technology, Mastercard, Activizion Blizzard.

Во второй транш вошли акции, в том числе NIKE, Cisco Systems, PayPal, General Electric и других компаний.

Торги будут проводиться в рублях в дневную и вечернюю сессии. Дивиденды на акции будут выплачиваться в долларах.

Биржа планирует расширять список иностранных акций для торговли. Для иностранных акций будет доступна маржинальная торговля: возможность коротких продаж с частичным обеспечением.