Азиопа на российском фондовом рынке

Итоги года для МосБиржи и "СПБ биржи"

Фото: Jesada Wongsa / EyeEm via Getty Images

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вековые споры между славянофилами и западниками, прочной основой для которых служит уникальное географическое положение России, казалось бы, не имеют никакого отношения к фондовому рынку. Ему-то уж совершенно все равно, считать Россию Европой, Евразией или, по выражению Павла Милюкова, "Азиопой". Но нет: и здесь бескрайняя протяженность страны в пространстве и часовых поясах сделала ее ареной противостояния между "доморощенностью" и "западничеством". Московская биржа versus (или супротив?) "СПБ биржа" - конфликт, который оживил это противостояние в новой плоскости и снова поставил вопрос: Россия - это собственный финансовый путь или финансовый Запад?

Москвич в Гарольдовом плаще

Московская биржа, взращенная на вольных - или не таких уж вольных - хлебах российского финансового рынка, обрела статус монополии, по крайней мере, для внутреннего инвестора, в начале второго десятилетия XXI века. Ровно десять лет назад тогда еще ММВБ поглотила РТС (которую создали основатели сегодняшней "СПБ биржи", надеявшиеся в какой-то момент провести IPO их тогдашней торговой площадки), получила привычное уже всем название "Московская биржа", а в 2013 году провела IPO объединенной компании на собственной площадке. Ее акционерами являются как по-настоящему "самобытные" Банк России, Сбербанк и ВЭБ, так и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и иностранные фонды, которые сейчас составляют большинство владельцев биржи.

Несмотря на мечты государства о создании Международного финансового центра, подогреваемые ценами на углеводороды, Московская биржа всегда оставалась именно внутренней площадкой, контролируемой недремлющим оком российских финансовых властей, которые рассматривали ее как инструмент своей регуляторной политики. При этом она не только с успехом выполняла свою функцию, но и совершенствовала торговлю российскими инструментами, постепенно продвигаясь вперед и совершенствуя свою инфраструктуру. Например, МосБиржа еще в 2013 году перешла на режим торгов "Т+2", тогда как многие крупные иностранные площадки сделали это намного позже.

В 2014 году, когда геополитика выдвинула на передний план лозунг "опоры на собственные силы", улетучились грезы о международной экспансии и пришло полное понимание, что Московская биржа - это, условно говоря, "славянофильская", "россиецентричная" площадка. Где, может, и проявится загадочный эмитент из другой страны, но он точно будет политически надежным, морально и этически выдержанным, и лучше из Организации договора о коллективной безопасности. В 2018 году МосБиржа пыталась начать торговлю иностранными акциями, но Центральный банк - регулятор и акционер, предпочитающий идти по особому российскому пути, опасался, что новый инструмент будет непонятен частным инвесторам, тогда еще не в таком большом количестве выходившим на биржу. Политика взяла верх. Однако "русский мир" рынка акций почти не увеличивался ни количественно, ни качественно.

Заграница нам поможет?

Итак, шел 2014 год. Присоединение Крыма и начало санкционной эры все дальше отодвигали Россию от хоть какой-то призрачной надежды на интернационализацию финансового пути развития и интереса, тогда в основном определявшегося доморощенными институциональными инвесторами, к активам "наших иностранных партнеров".

Как ни удивительно, именно тогда и родилось условное "западничество" на российском фондовом рынке. Выходцы из РТС запустили торговлю за валюту иностранными ценными бумагами. В противовес "опочившей на куполах" рублевой русскости Московской биржи, окно на Запад было прорублено из Санкт-Петербурга, как будто созданного, чтобы приводить гостей с их флагами из порой столь любимого, а порой столь ненавидимого Запада.

В "западников" никто не верил, да и не появилось бы, наверное, никакого спора "доморощенности" и "западничества" - по крайней мере, такого бурного - не будь внешнего фактора. Помог "СПБ бирже" стать вровень с его матерым, но тогда еще недостаточно широко мыслящим конкурентом взрыв интереса со стороны частного инвестора. И тут уже в спор финансового "славянофильства" и "западничества" неумолимо вплетается международная повестка - точно как в 19-м веке, когда доморощенные народнические идеи натолкнулись на западнический марксизм.

"СПБ биржа" сделала ставку на западный товар, торгуемый в западной же валюте, и уже через несколько лет после 2014 года, начиная с января 2021 года, она стала обгонять МосБиржу по обороту торгов акциями и депозитными расписками 7 месяцев из 11. Объем торгов на "СПБ бирже" по итогам ноября 2021 года составил рекордные $40,9 млрд, однако МосБиржа все-таки смогла показать оборот на рынке акций в $44,4 млрд. На фоне возросшего интереса граждан к иностранным акциям, оборот торгов "СПБ биржи" в общей структуре торгов акциями и депозитарными расписками составляет уже почти 50% по сравнению с МосБиржей. Но не стоит забывать, что доля рынка акций в общем объеме торгов МосБиржи, которая зарабатывает в основном на денежном и валютном рынке, составляет не более 5%.

Триггер такого роста оборотов - повальная цифровизация брокерских услуги и коронавирусная инфекция. Рост клиентской базы и приток денежных средств были подстегнуты периодом пониженных ставок по долговым инструментам. Таким образом, для многих клиентов-неофитов биржевые спекуляции превратились в забавную и приятную (пока, до первой серьезной коррекции) игру. Ведь прилив поднимает все лодки - а отлив бросает избранные на рифы.

Своим неожиданным появлением частный инвестор поставил вопрос об уходе от старой модели рынка, которым, в отсутствие серьезного диверсифицированного спроса и предложения, управляла узкая группа тех, кого принято было называть "кукловодами". Неопытный инвестор бросился покупать акции Tesla. Потом его инвестиционные предпочтения расширились - но они все еще обращены на иностранные бумаги. Вслед за расширением интересов "частника" идет и инфраструктура. За семь лет с начала создания попавшая в "хайп" "СПБ биржа" окрепла: сейчас на ней торгуется уже более 1,8 тыс. иностранных акций, депозитарных расписок и еврооблигаций - это американские, немецкие и китайские бумаги. Более 77% от общего объема торгов иностранными бумагами проходят за счет внутренней ликвидности, созданной местными инвесторами и брокерами. Тем самым "СПБ биржа" обеспечивает торги в то время, когда еще не открыт американский рынок, а также уже торгуются азиатские. Чем не еще один мировой финансовый центр?

Все больше "западного" проявлялось не только в списке инструментов: с 2019 года начали появляться акционеры-участники рынка, как и "СПБ биржа", имеющие российские корни, но смотрящие на Запад: "Фридом Финанс", БКС, Атон, "Тинькофф" и другие. Биржа вышла из убытка и по итогам 2019 года впервые получила чистую прибыль, продолжая наращивать комиссионные доходы.

В ноябре 2021 года "СПБ биржа" провела IPO, пусть и на небольшой объем: привлекла около $175 млн, разместив 13,3% от капитала по верхней границе диапазона в $11,5 за акцию. Это было по-настоящему народное IPO: книга была переподписана в несколько раз, в итоге более 100 тысяч частных инвесторов стали акционерами своей любимой площадки.

Или у России свой путь?

"Западническая" "СПБ биржа" смогла не только вестернизировать многих российских граждан, но подтолкнуть к прямой конкуренции Московскую биржу. Исполняя лишь инфраструктурные функции и не прислушиваясь к желаниям клиентов, она бы постепенно маргинализировалась - как когда-то "чистые" славянофилы. Впрочем, та же судьба ожидала бы и "абсолютных" западников. Потому логично, что создав инфраструктуру для западных активов, "СПБ биржа" готовится расширяться и откусывать долю у Московской биржи в российских бумагах - скоро, как ожидается, на этой площадке пройдет первое российское IPO (не считая размещения самой "СПБ биржи") алмазной компании "АЛМАР". На торговой площадке залистинговано уже более 30 российских акций, есть планы по расширению этого списка, регистрируются российские облигации, добавляются евробонды. То есть начинается уже амальгама "иностранщины" и "русскости".

Как когда-то, во второй половине XIX века, на мировой "революционный рынок" вышел Михаил Бакунин, сочетавший в себе элементы народничества и западничества, к международной экспансии стремится и "СПБ биржа", создавшая пул ликвидности, который интересен не только у нас в стране, но и за рубежом. Один из путей развития торговой площадки - это привлечение клиентов из других юрисдикций, для которых важна лучшая цена бумаг, сформированная каждым локальным пулом ликвидности.

Но как Бакунину не давал покоя его старый соперник Карл Макс, так и МосБирже - ее новый конкурент, "СПБ биржа". В июне 2020 года она запустила торги иностранными акциями и сейчас обслуживает более 500 таких бумаг, планируя каждый месяц добавлять на торги свыше 80 акций. Сначала торги проходили исключительно в рублях, с сентября 2021 года иностранные акции на бирже можно покупать и в валюте. Тем самым биржа смогла "отъесть" долю клиентов у "СПБ биржи", пусть пока и небольшую.

Рынок из изолированного превратился в интернациональный: обыденным стало желание предложить клиентам как можно больше инструментов из разных юрисдикций. Биржи в ближайшее время планируют расширить число иностранных бумаг на торгах до 2,5 тыс. каждая - это будут бумаги из Америки, Китая, Гонконга, Германии... Благо брокеры ждут таких же высоких темпов притока частных инвесторов в следующем году с нынешних более 17 млн.

"Если одна биржа потратит время, чтобы начать торги акциями компаний Индонезии и Нигерии, а другая, например, - Турции и Израиля, то в итоге выиграют все, не так важно, кто сделает больше", - говорит мажоритарный акционер банка "Держава" и миноритарный акционер "СПБ биржи" Сергей Ентц. По его словам, появление биржевой торговли иностранными акциями, которые по оборотам превзошли российские, не пошло в ущерб традиционному рынку - "выросло все".

Спор Базарова и Павла Петровича

Разница между площадками все еще велика. МосБиржа больше ориентирована на институциональных инвесторов, которые традиционно предъявляют повышенные требования к качеству и надежности. "СБП биржа" сфокусирована на частных клиентах", - говорит директор по инвестициям УК "Промсвязь" Андрей Русецкий. Но сближение МосБиржи и "СПБ биржи", которое, как кажется, все больше ускоряется, создает еще больше противоречий между торговыми площадками. Ведь они начинают играть на одной поляне, бороться за одних и тех же клиентов, а значит, точек конкуренции и агрессивного соприкосновения становится все больше. Как когда-то марксизм схлестнулся с народничеством в борьбе за души людей, так и две биржи сошлись в битве за деньги граждан.

Чего стоит запрет "СПБ биржи" своим маркетмейкерам работать с Московской биржей или отказ НП РТС - акционера и дистрибьютора маркет-даты "СПБ биржи" - предоставлять данные своему конкуренту. Последний спор даже вылился в судебную плоскость. Этот конфликт, который уже не кажется детской игрой, принимает достаточно серьезные масштабы. Достаточно вспомнить инициативу НП РТС по покупке у Московской биржи доли в НРД - корневом инфраструктурном элементе торговой площадки.

"Мы положительно смотрим на конкуренцию, так как это всегда рождает лучшие сервисы и услуги", - оптимистичен руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов. По его мнению, конкуренция хорошо скажется на финансовых рынках "и принесет много нового и полезного как брокерам, так и их клиентам". Впрочем, у регулятора немного другое мнение. В России "появилось два пула ликвидности" и брокеры ведут себя в этой ситуации нехорошо: они предлагают своим клиентам не best execution, а предлагают им выбрать, "на какой бирже торговать будем", говорила директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Лариса Селютина.

По ее словам, "организаторы торговли должны обеспечить функционирование механизма обмена информацией, в том числе в целях скоординированной приостановки торгов, делистинга, отработки корпоративных событий", они также должны обеспечить "транспарентный доступ к биржевой информации для участников рынка". Сейчас фрагментация рынка и этой информации только начинается, пока не вызывает опасений, она контролируема и прозрачна, но ситуация будет развиваться. "Мне как регулятору наших бирж хотелось бы, чтобы они были более дружелюбны друг к другу и вместе решали проблемы. Вот пожелание регулятора в этой области в начале нашей эпохи фрагментации", - заявляла она.

Как век назад, на споре западников, славянофилов, народников, догматичных марксистов и т.д. поставила жирную точку русская революция, которая прошла не по сценарию участников дискуссий, так и сценарии, которые вынашивают МосБиржа и "СПБ биржа", вряд ли реализуются в задуманном виде. Возможно, не будет и победителя в борьбе торговых площадок. Практика - критерий истины. Когда-то спор торговых площадок закончился покупкой одного игрока другим. Чем он кончится теперь - пока непонятно, главное, чтобы развязка не повлекла за собой тех же краткосрочных последствий, что и русская революция. Ведь и сценарий "голода и разрухи" не исключен: глобальные потрясения наподобие финансового кризиса 2008 года вынесут с рынка ту самую страту частных инвесторов, которая и является сейчас основой развития торговых площадок.