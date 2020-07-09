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Банк "Россия" стал владельцем компании, страховавшей строительство крымского моста

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Банк "Россия" стал владельцем компании, самым известным проектом которой было страхование строительства Керченского моста.

Согласно данным ЕГРЮЛ, на этой неделе банк получил в собственность 100% долей в компаниях "Гарант-сервис" и "СКМ Холдинг", чьим владельцем раньше был Андрей Григоренко. Эти компании владеют по 50% в ООО "Крымская первая страховая компания" (КПСК, Симферополь) и ООО "Страховая медицинская компания "Крыммедстрах".

Помимо строительства Керченского моста, КПСК страховала строительно-монтажные риски и гражданскую ответственность при возведении двух ТЭС в Симферополе и Севастополе.

Летом 2017 года за участие в этих проектах власти США включили КПСК в санкционный список. Для банка "Россия" приобретение санкционного актива не несет в себе рисков, так как сам он также включен в SDN List.

В 2019 году КПСК, согласно ее отчетности, получила прибыль в 121 млн рублей, "Крыммедстрах" - 57,5 млн рублей.

Крым Керченский мост Банк Россия Крымская первая страховая компания КПСК

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