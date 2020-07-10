Внесудебное банкротство граждан раскололо банковское сообщество. Обзор

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Работа над законопроектом об облегченном внесудебном банкротстве граждан, принять который президент РФ Владимир Путин рекомендовал еще в срок до 17 апреля, никак не выйдет на финальную стадию. К нему есть замечания у части банков, выяснил "Интерфакс", но это не консолидированная позиция банковского сообщества.

Поправки в закон о банкротстве, которые предусматривают появление в России института внесудебного банкротства граждан, находятся на рассмотрении в Госдуме с сентября 2019 года, но далее первого чтения не продвинулись. В конце марта 2020 года президент Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством "обеспечить принятие" этого проекта, чтобы упростить процедуру банкротства граждан. Однако из-за споров о требованиях к кандидатам в банкроты депутаты не уложились в срок.

В середине июня была обнародована доработанная редакция проекта ко второму чтению, и в ней нашла отражение ключевая идея ЦБ РФ о доступности внесудебной процедуры исключительно для тех граждан, у которых ранее приставы не нашли имущества и по этой причине вернули исполнительный лист взыскателю. Размер обязательств таких должников должен укладываться в интервал от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Заниматься этими делами было поручено многофункциональным центрам (МФЦ). Тем не менее, обсуждение документа на пленарном заседании Госдумы раз за разом переносится.

Погашение с предпочтением

Законопроект предполагает, что гражданин, желающий пройти процедуру банкротства, должен уведомить МФЦ о своих кредиторах. Но ряд банков опасаются, что они окажутся в неравном положении, если часть долгов не будет упомянута и заемщик продолжит платить по ним.

"Указание перечня кредиторов возложено на самого должника и возможность контроля за полнотой и корректностью информации отсутствует. Должник может намеренно не указывать часть (долгов - ИФ). И в результате кредиторы могут оказаться в разном правовом положении", - говорит собеседник "Интерфакса" в Альфа-банке.

"Не исключены случаи, когда будет списываться часть долгов, а долги иных кредиторов будут продолжать оплачиваться", - соглашается начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. По ее словам, в данном случае нарушаются права отдельных кредиторов. И при введении процедуры внесудебного банкротства должен учитываться факт невозможности исполнения должником обязательств перед всеми имеющимися кредиторами, считает она.

В ВТБ также считают, что текущая редакция законопроекта допускает возможность предпочтительного удовлетворения требований в случае недобросовестного поведения должника. "В настоящее время эта процедура (судебного банкротства - ИФ) исключает предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов. Однако текущая редакция законопроекта [о внесудебном банкротстве] это предусматривает. Считаем, что в подобных случаях внесудебное банкротство должно прекращаться автоматической выдачей судом исполнительных документов по всем долгам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ситуация, когда гражданин спишет только часть долгов, а по остальным - продолжит выплаты, технически возможна, но вряд ли будет встречаться на практике, считают в Сбербанке. "Внесудебное банкротство предназначено главным образом для малообеспеченных граждан, которые вряд ли смогут продолжать какие бы то ни было выплаты после признания их несостоятельными в упрощенном порядке. Поэтому такой вариант представляется достаточно умозрительным", - говорит управляющий директор-начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.

По его словам, около 70% процедур банкротства граждан по действующим правилам не приводят к удовлетворению хотя бы каких-то требований кредиторов. Упрощенная процедура вряд ли позволит малоимущим гражданам исполнять одни обязательства в ущерб другим. Да и списание части долгов выглядит нелогичным при условии, что человек может освободиться от всех долгов сразу, говорит Акимов.

(Бес)контрольный доступ в "внесудебку"

После того как МФЦ получит заявление гражданина о банкротстве, его сотрудники проверяют, есть ли у заявителя оконченное из-за отсутствия возможности взыскания исполнительное производство. Достаточно, чтобы оно было хотя бы одно, чтобы путь к внесудебному банкротству для человека открылся, говорил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев ("Единая Россия").

Если такое законченное производство есть, то МФЦ вносит данные о должнике в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). С этого момента начинается полугодовая процедура внесудебного банкротства, которая заканчивается через полгода автоматическим списанием долгов, если финансовое положение гражданина не улучшится. В этот период упомянутые гражданином кредиторы могут направлять в госорганы запросы о наличии у него имущества.

"Мы считаем важным наделение кредиторов реальной возможностью подтверждать (проверять - ИФ) имущественное положение должника и обоснованность его заявления", - сообщили "Интерфаксу" в ВТБ. Документ об окончании в отношении должника исполнительного производства не является достаточным подтверждением неплатежеспособности, если не привязан к конкретным долгам и не выдан относительно недавно по срокам, отметили в банке.

Если банк обнаружит, что имущество у должника на самом деле есть, то у кредитной организации есть право настоять на переводе дела в судебную плоскость, говорил Николаев. Безусловное право переходить от внесудебного к судебному банкротству в ВТБ также считают важным.

Много или мало? Долго или быстро?

Однако в целом банки не отвергают идею внесудебного банкротства граждан, предложенные лимиты долга и срок процедуры. "ВТБ поддерживает законопроект о внесудебном банкротстве. При этом порог задолженности - 500 тыс. рублей - представляется разумной величиной, а должник должен соответствовать признакам несостоятельности (нет имущества и т.п.)", - сообщила пресс-служба банка.

По словам Акимова из Сбербанка, предельный порог долга в 500 тыс. рублей для инициирования банкротства является допустимым, по крайней мере на начальном этапе. А полугодовой срок длительности процедуры, по его словам, достаточен для того, чтобы все кредиторы могли ознакомиться с заявлением гражданина о банкротстве и решить для себя, намерены ли они начинать судебную процедуру.

"Более краткие сроки не свойственны для мировой практики по аналогичным вопросам", - говорит он.

Впрочем, несогласные есть и тут. В Росбанке отмечают, что под лимит долга в 500 тыс. рублей подпадает более 90% всех кредитов. "Это с учетом закредитованности населения может привести к массовым подачам граждан на внесудебное банкротство", - говорит Дорофеева. Она также отмечает, что шестимесячный срок будет предоставляться должнику с целью возможного восстановления его имущественного положения. "Этого срока может быть недостаточно для [такого] восстановления", - считает она.

В ожидании поправок

На днях в Ассоциации банков России (АБР) банки обсуждали этот законопроект. По итогам участники дискуссии решили, что ряд норм закона порождает высокий уровень правовой неопределенности и не учитывает баланс интересов должников и кредиторов. Было принято решение консолидировать предложения банковского сообщества для его рассмотрения ко второму чтению, говорится на сайте АБР.

Николаев сообщил "Интерфаксу", что пока никаких замечаний от банковского сообщества в Госдуму не поступало. По его словам, в законопроекте учтены замечания ЦБ РФ, предложенная процедура - сбалансирована. "Никто не хочет отпускать должников, все боятся, что внесудебным банкротством будут пользоваться мошенники. Но они точно не смогут подступиться к процедуре - в любой момент кредитор может обратиться в суд", - говорит Николаев.

Он надеется, что законопроект будет принят во втором чтении в ближайшее время.