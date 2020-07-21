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Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).

Согласно поправкам в закон о банкротстве (№792949-7), эту возможность получат граждане, у которых ранее судебные приставы не нашли имущества и по этой причине вернули исполнительный лист взыскателю. Больше никаких условий желающим заявить о личном банкротстве не предъявляется. В заявлении на собственное банкротство гражданин должен будет только перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним.

Если в ходе проверки МФЦ увидит какие-то несоответствия обязательным условиям, он вернет заявление с указанием причин. Его податель сможет обжаловать этот отказ в суде, либо обратиться вновь с заявлением через месяц.

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В случае, если проверка подтвердит право гражданина на упрощенное банкротство, МФЦ в течение четырех дней разместит соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). После размещения этих данных начнется полугодовая процедура банкротства, которая будет заканчиваться признанием долгов безнадежными ко взысканию.

С момента начала процедуры внесудебного банкротства прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина. Это правило не распространяется на долги, которые заявитель не указал в своем заявлении, и долги по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д.

На время процедуры гражданину запрещается брать новые займы, кредиты, выступать поручителем. В случае получения в это время в собственность имущества "или иного существенного изменения" имущественного положения, он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить МФЦ, а последний прекратит процедуру банкротства.

Одновременно проект наделяет кредиторов, упомянутых гражданином в заявлении, широкими возможностями по розыску его имущества. Они смогут направлять запросы на этот счет в госорганы. Состав сведений, содержащихся в запросе, а также порядок и сроки ответа на него определит правительство.

Кредиторы смогут перевести процедуру банкротства гражданина и в суд. Это право будет у кредиторов, которых должник не укажет в заявлении на личное банкротство, а также у остальных кредиторов, если выяснится, что, например, гражданин занизил размер долга, чтобы подпасть под лимит до 500 тыс. руб.

Процедура будет бесплатной для граждан, она станет дешевым ускоренным аналогом для существующего сейчас банкротства через суд.

Судебная процедура личного банкротства появилась в РФ в октябре 2015 года, и постепенно граждане стали довольно активно ее использовать. Суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан (с учетом индивидуальных предпринимателей). Этот показатель на 56,8% больше, чем годом ранее.

Однако законодатели считали, что из-за необходимости оплаты услуг финансовых управляющих опция личного банкротства через суд оказалась недоступной для тех, кто действительно оказался в трудном финансовом положении. Осенью 2019 года единоросс Николай Николаев предложил Госдуме наряду с судебной процедурой создать и бесплатную внесудебную.

В феврале 2020 года Госдума приняла соответствующий документ в первом чтении, а в конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством "обеспечить принятие" этого документа в срок до 17 апреля. Однако из-за споров о требованиях к кандидатам в банкроты депутаты не уложились в срок. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Госдума МФЦ Николай Николаев

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