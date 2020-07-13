Иск ВЭБа на 1,5 млрд руб. к главе компании, поставляющей компьютеры МВД, передали в суд общей юрисдикции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 9 июля решил передать иск ВЭБа о взыскании 1,5 млрд рублей с руководителя компании АО "Т-Платформа" (поставляет компьютеры МВД) Всеволода Опанасенко в "Московский городской суд с последующим направлением его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом", следует из размещенного на сайте определения суда.

Основания подачи иска ВЭБом на сайте не раскрываются.

Мосгорсуд в марте перевел под домашний арест гендиректора "Т-Платформы" Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александра Александрова, обвиняемых в мошенничестве при поставках компьютеров полиции.

В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил тогда "Интерфаксу", что нахождение обвиняемого по экономическому преступлению в СИЗО - это косвенный ущерб для экономики.

По его словам, сама фактура обвинения Опанасенко вызывает большие сомнения. "На результаты электронных аукционов влиять он не мог, обязательства по госконтрактам выполнены, претензии у сторон отсутствуют. Ждем решения суда", - сказал тогда бизнес-омбудсмен.

Опанасенко был арестован весной 2019 года по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 - ч. 3 ст. 285 УК РФ). Александрову следствие вменило злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Обвинение обоим переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Ему (Опанасенко - ИФ) сначала предъявили обвинение по "чиновничьей" 285 ст. УК РФ, - пояснял "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Ляшков. - Когда все допустимые сроки содержания под стражей по ней прошли и надо было хоть как-то обосновать очередное продление срока ареста, то следствие предъявило обвинение основателю "Т-Платформы" в новой редакции. Теперь его обвиняют по "предпринимательской" ст. 159 УК РФ. После этого появились все основания для применения к Опанасенко положений уголовного кодекса, которые не позволяют держать под стражей бизнесменов".

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом, считает следствие, Александрову было известно, что поставляемое АО "Т-Платформа оборудование - процессоры "Байкал-Т1" - не соответствует техническим характеристикам, необходимым для нужд МВД.

Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, нанесенный государству.