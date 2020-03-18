Директора поставщика компьютеров и экс-главного связиста МВД перевели под домашний арест

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перевел под домашний арест генерального директора АО "Т-Платформа" Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александра Александрова, обвиняемых по делу о злоупотреблении полномочиями при поставках компьютеров полиции.

В своем постановлении Мосгорсуд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении Опанасенко и Александрова. Мера пресечения обвиняемым изменена на домашний арест сроком до 24 июня 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Опанасенко был арестован весной 2019 года по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (часть 4 статьи 33 - часть 3 статьи 285 УК РФ). Александрову следствие, в свою очередь, вменило злоупотребление полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта на поставку компьютерного оборудования МВД. Для этого он склонил Александрова к совершению преступления.

При этом, считает следствие, Александрову было известно, что поставляемое "Т-Платформами" оборудование не соответствует техническим характеристикам, необходимым для нужд МВД.

Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, нанесенный государству.