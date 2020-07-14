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Президент Boeing в России заверил в отсутствии планов по сокращениям в Ural Boeing Manufacturing

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "ВСМПО-Ависма" и Boeing не планируют сокращение персонала их совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing (UBM), сообщил "Коммерсанту" президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Он считает, что ВСМПО не придется останавливать производство из-за снижения объемов заказов.

Экономический кризис

"Мы не прекращали поставок титановых деталей из России, а все наши самолеты имеют огромную российскую составляющую. В России мы делаем уникальные многотонные детали, которые поставляются в Америку, Японию: крепления крыла к фюзеляжу на широкофюзеляжных самолетах, основные элементы шасси для тяжелых самолетов. На сегодня мы не сорвали ни одной поставки", - отметил он.

Предполагается, что восстановление роста и возвращение докризисного уровня в индустрии авиаперевозок должно произойти через два-три года. При этом, по мнению Кравченко, важно, чтобы поставщики Boeing, "особенно такие большие стратегические поставщики, которые делают уникальные изделия, у которых были проведены миллиардные инвестиции", прошли через эти трудности спокойно.

"Происходит перераспределение заказов, их консолидация. Мы обсуждаем ежедневно с "ВСМПО-Ависма" программу их загрузки, она, конечно, будет меньше. Вся индустрия сжимается, и у нас объемы производства падают вдвое. Но мы делаем все возможное, чтобы заказы были достаточными, чтобы "ВСМПО-Ависма" продолжала, может быть, не очень жирную, но здоровую жизнь", - сказал он.

"ВСМПО-Ависма" перевела на режим неполной занятости 10 278 сотрудников, или около половины штата, изменения режима работы коснулись более 80% подразделений.

В середине апреля корпорация объявила об изменении программы производства из-за пандемии, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. В антикризисных планах также были упомянуты временное закрытие части производственных участков и консервация оборудования.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

Boeing ВСМПО-Ависма Ural Boeing Manufacturing Сергей Кравченко коронавирус

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