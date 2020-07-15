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Две трети работающих россиян не верят в возможность скорого увольнения

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Около трети работающих россиян допускают, что их могут уволить по сокращению штатов в ближайшие два-три месяца, показал опрос Фонда "Общественное мнение".

Опрос был проведен 26-28 июня среди 1000 взрослых респондентов. 51% из них сказали, что работают. Из них две трети или 31% по всей выборке сказали, что полностью исключают для себя вариант увольнения.

16% респондентов, или треть работающих, допускают возможность, что их могут уволить в ближайшие два-три месяца. При этом половина из них (8% всех респондентов) считают такую вероятность высокой, в другой половине этой категории респондентов такое развитие событий оценивают как маловероятное, отмечают социологи.

ФОМ

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