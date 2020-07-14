Структура "Росатома" купила российское представительство французской Porcher Industries

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Входящий в "Росатом" производитель углеродного волокна UMATEX приобрел российское представительство французской Porcher Industries, специализирующейся на производстве технического текстиля. Сумма сделки не раскрывается.

ООО "Порше Современные Материалы" (ПСМ) расположено в Калужской области, говорится на сайте UMATEX. Предприятие оснащено оборудованием для выпуска широкого ассортимента тканей различного типа плетения и однонаправленных лент на основе углеродного и стекловолокна. Промышленный текстиль разного типа плетения на основе углеродных и других технических волокон в легком, прочном, устойчивом к кислым средам, долговечном композитном материале востребован в авиа- судо- и автомобилестроении, энергетике, строительстве, производстве спортивного инвентаря.

"Вхождение "Порше Современные Материалы" в структуру UMATEX позволит нам в 1,5 раза увеличить производственные мощности композитного дивизиона в области создания технических тканей, а также приобрести опыт, компетенции и новые разработки в части адаптации и модернизации оборудования и создания новых продуктов", - прокомментировал через пресс-службу глава UMATEX Александр Тюнин.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 6 июля АО "НПК "Химпроминжиниринг" (бренд UMATEX) стало владельцем 100% ООО "Порше Современные Материалы". Выручка ПСМ в 2019 году составила 53,1 млн рублей, чистая прибыль - 14,5 млн рублей.

Porcher Industries создана в 1912 году. На данный момент компания является одним из мировых лидеров в производстве технического текстиля, в том числе тканей и лент для авиационного и индустриального применения. Производство организовано на 16 заводах, работающих на трех континентах (Европа, Китай, США и Бразилия).

В марте 2016 года "Росатом" вернул под свое управление композитные активы, когда истек срок действия контракта между ним и ХК "Композит" на управление заводами по производству углеродного волокна.

В результате была создана управляющая компания - АО "НПК "Химпроминжиниринг", куда вошли ООО "Аргон" (Балаково), ООО "Завод углеродных и композиционных материалов" (ЗУКМ, Челябинск) и "Алабуга-Волокно" (Елабуга, Татарстан). Также в компанию входят компании по производству тканей и препрегов АО "Препрег-СКМ" (Москва), ООО "Препрег-Дубна" (Московская обл.), компания по производству спортивного инвентаря "Заряд" (Татарстан), два торговых дома в Чехии и Китае.