"Росатом" планирует войти в топ производителей композитов в мире к 2029-2030 годам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает стать одним из топовых мировых производителей композитов к 2029-2030 году, сказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, "Росатом" планирует наращивать свои компетенции в ряде направлений для того чтобы достичь уровня развития компании в атомной отрасли.

"Список этих компетенций возглавляют композиты. И именно по этому направлению в том числе мы планируем войти в топ мировых производителей к 2029, к 2030 году", - сказал он, отметив, что успешное развитие производства невозможно без ориентации на экспорт.