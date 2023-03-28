Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

"Росатом" планирует войти в топ производителей композитов в мире к 2029-2030 годам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает стать одним из топовых мировых производителей композитов к 2029-2030 году, сказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, "Росатом" планирует наращивать свои компетенции в ряде направлений для того чтобы достичь уровня развития компании в атомной отрасли.

"Список этих компетенций возглавляют композиты. И именно по этому направлению в том числе мы планируем войти в топ мировых производителей к 2029, к 2030 году", - сказал он, отметив, что успешное развитие производства невозможно без ориентации на экспорт.

Алексей Лихачев Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз РФ предложил увеличить размер кредита по "Сельской ипотеке" в два раза

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

В ЦБ выступили против искусственного поддержания доступности жилья

Минэнерго проработает стимулирование добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти

Евгений Ройзман задержан

Утверждено обвинительное заключение по делу Ройзмана о дискредитации армии

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

В Северной Осетии напавшие на пост полиции ранили двух сотрудников МВД

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок

В апреле КНР может открыть еще два пункта на границе с РФ для пассажирских перевозок

Ракетные катера ТОФ поразили корабль условного противника на учениях в Японском море

Ракетные катера ТОФ поразили корабль условного противника на учениях в Японском море

Американской International Paper разрешили продать долю в "Илиме" партнерам по СП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });