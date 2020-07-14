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В сети кофеен Luckin Coffee сменилось руководство после скандала с фальсификацией сделок

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров китайской сети кофеен Luckin Coffee Inc. назначил нового председателя совета и гендиректора компании, обе должности занял член совета и бывший и.о. гендиректора Цзиньи Го, говорится в сообщении компании.

Luckin также назначила двух независимых членов директоров и сообщила об уходе четырех других.

В июне совет директоров призвал к отставке бывшего председателя Чарльза Чжэняо Лу, а тот требовал уволить одного из членов совета, участвовавшего во внутреннем расследовании финансовых нарушений.

В мае WSJ сообщила, что группа сотрудников компании занимались фальсификацией сделок незадолго до проведения IPO Luckin Coffee в Нью-Йорке в мае 2019 года. Они отчитывались о продаже ваучеров на покупку кофе, основную часть из которых приобрели малоизвестные компании, преимущественно связанные с Лу, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась газета.

Помимо этого, одна компания, связанная с председателем Luckin Coffee, была внесена в базу компании как поставщик сырья и получала платежи, одобренные бывшей CEO Дженни Чжия Цянь.

ADR компании с начала года потеряли более 90%. Расследование также привело к задержке публикации годового отчета компании.

Luckin Coffee Китай Нью-Йорк

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