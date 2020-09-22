Китай оштрафовал сеть кофеен Luckin Coffee и еще 43 компании на $9 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главный рыночный регулятор Китая оштрафовал на 61 млн юаней ($9 млн) два операционных подразделения Luckin Coffee Inc. и еще 43 компании, которые помогали сети кофеен фальсифицировать данные о продажах и расходах.

Они признаны виновными в нарушении закона о профилактике нечестной конкуренции, сообщает агентство "Синьхуа". Государственное управление по регулированию рынка (State Administration for Market Regulation) КНР по итогам расследования установило, что в период с апреля по декабрь 2019 года Luckin Coffee в попытке приобрести конкурентные преимущества и больше торговых возможностей нечестно преувеличивала свои основные показатели, а именно доходы от продаж, себестоимость и коэффициент рентабельности, с помощью ряда сторонних фирм.

Также Luckin Coffee с августа 2019 года по апрель 2020 года использовала сфальсифицированные данные в своих рекламных акциях, тем самым вводя в заблуждение потребителей. Как выявлено следствием, всего 43 сторонних компании оказывали практическую помощь в незаконной деятельности Luckin Coffee.

Компания на официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo заявила, что с уважением относится к решению о штрафе и готова безоговорочно его исполнить.

"Мы будем и дальше регулировать нашу коммерческую деятельность в соответствии с требованиями соответствующих законов и нормативных актов и обеспечивать стабильную работу нашего бизнеса", - говорится в заявлении сети кофеен.

Luckin Coffee зарегистрирована на Каймановых островах. В мае 2019 года она провела первичное размещение на американской бирже Nasdaq объемом $651 млн. В начале текущего года компания привлекла еще $865 млн за счет продажи акций и конвертируемых долговых обязательств.

В каких нарушениях уличили Luckin Coffee

Весной стало известно, что группа сотрудников Luckin Coffee занимались фальсификацией сделок незадолго до проведения IPO в мае прошлого года. Они отчитывались о продаже ваучеров на покупку кофе, основную часть из которых приобрели малоизвестные компании, преимущественно связанные с экс-председателем совета директоров Чарльзом Чжэняо Лу, сообщали западные СМИ.

Помимо этого, одна компания, связанная с председателем Luckin Coffee, была внесена в базу компании как поставщик сырья и получала платежи, одобренные бывшей CEO Дженни Чжия Цянь.

Было установлено, что в период с апреля и до конца 2019 года Luckin Coffee при помощи поддельных расчетов завысила свою выручку на 2,12 млрд юаней, что эквивалентно 41,2% объявленных доходов. Помимо этого, компания за указанный период завысила расходы и издержки на 1,21 млрд юаней и прибыль на 908 млн юаней.

В июле этого года совет директоров Luckin Coffee назначил нового председателя и главу компании. Им стал член совета директоров и бывший исполняющий обязанности CEO Цзиньи Го.