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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка впервые с начала вызванного пандемией кризиса

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", зарегистрированного в Кызыле (Тува), говорится в сообщении регулятора во вторник.

Это первый отзыв лицензии с начала кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть. В последний раз регулятор лишил лицензии банк в конце января (тогда с рынка ушел московский Апабанк).

В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российский банковский сектор обладает достаточным капиталом и ликвидностью, динамика отзыва лицензий существенно не изменится из-за кризиса.

Как сообщает ЦБ, Народный банк Тувы нарушал "обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей". Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

"Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность на протяжении более пяти лет являлась убыточной", - отмечает ЦБ.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

АО "Народный банк Тувы" является участником системы страхования вкладов.

Народный банк Тувы по итогам первого квартала 2020 года занимал 389-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ Народный банк Тувы

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