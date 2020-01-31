Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:40

Московский Апабанк лишился лицензии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России с 31 января отозвал лицензию у московского АО "Апабанк", сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системы страны. Банк не был участником системы страхования вкладов.

У банка также отозвана лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

ЦБ установил, что Апабанк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и улучшить показатели. Когда по требованию регулятора банк отразил в финансовой отчетности принимаемые кредитные риски и реальную стоимость недвижимости на своем балансе, было выявлено снижение (более 40%) капитала кредитной организации. Регулятор назвал это реальной угрозой интересам кредиторов.

"Более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами", - говорится в пресс-релизе. ЦБ не раз предписывал банк адекватно оценить риски и отразить в отчетности реальное финансовое положение. Исполнение этих требований приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов, указал регулятор.

ЦБ также уличил Апабанк в нарушении федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России.

В Апабанк введена временная администрация на период до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк России Москва Апабанк

Новости

Евро поднялся выше 70 руб. впервые с 16 декабря

Рубль открыл торги "гэпом" вниз к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ

WSJ узнала о планах основателя Victoria's Secret продать бренд

WSJ узнала о планах основателя Victoria’s Secret продать бренд

Лукашенко уполномочил правительство на подписание с Казахстаном соглашения по нефти

"Сафмар" в феврале поставит Белоруссии 250 тысяч тонн нефти

Источник узнал о поручении Медведева подготовить сервисы по госуправлению на платформе Сбербанка

Росреестр предложил снять запрет на строительство домов рядом с нацпарками

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');