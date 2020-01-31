Московский Апабанк лишился лицензии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Банк России с 31 января отозвал лицензию у московского АО "Апабанк", сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системы страны. Банк не был участником системы страхования вкладов.

У банка также отозвана лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

ЦБ установил, что Апабанк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и улучшить показатели. Когда по требованию регулятора банк отразил в финансовой отчетности принимаемые кредитные риски и реальную стоимость недвижимости на своем балансе, было выявлено снижение (более 40%) капитала кредитной организации. Регулятор назвал это реальной угрозой интересам кредиторов.

"Более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами", - говорится в пресс-релизе. ЦБ не раз предписывал банк адекватно оценить риски и отразить в отчетности реальное финансовое положение. Исполнение этих требований приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов, указал регулятор.

ЦБ также уличил Апабанк в нарушении федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России.

В Апабанк введена временная администрация на период до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.