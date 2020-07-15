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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
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Американские банки готовятся к волне дефолтов по кредитам из-за коронавируса

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки США дали понять, что худший период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, еще впереди, зарезервировав десятки миллиардов долларов на покрытие возможных потерь по кредитам.

JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., которые во вторник, 14 июля, открыли сезон корпоративной отчетности в США, во втором квартале направили в резервы свыше $28 млрд, что отрицательно сказалось на их прибыли. Банки опасаются, что на фоне COVID-19 потребители и предприятия окажутся не в состоянии возвращать выданные им займы.

Значительное увеличение резервов под убытки по займам по сравнению с предыдущими тремя месяцами отражает изменения в предположениях кредиторов относительно продолжительности и тяжести последствий пандемии для экономики, отмечает The Wall Street Journal.

JPMorgan, крупнейший американский банк по размеру активов, сообщил, что создал дополнительные резервы на случай сохранения высокого уровня безработицы в следующем году и более медленного восстановления ВВП, чем предполагали экономисты банка три месяца назад. "Это не обычная рецессия, - заявил глава JPMorgan Джейми Даймон. - Рецессионную часть этого вы увидите в будущем".

Пандемия коронавируса

Руководство банков отмечает, что в мае наблюдались признаки зарождающегося восстановления экономики на фоне отмены карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19. Возобновление роста числа заболевших, которое привело к повторному введению ограничений в ряде штатов, вынуждает банки готовиться к продолжительному экономическому спаду.

"Пандемия держит экономику в тисках, и ее влияние вряд ли ослабнет, пока не будет широкого доступа к вакцинам", - сказал глава Citigroup Майкл Корбат.

JPMorgan в минувшем квартале зарезервировал на покрытие возможных убытков по кредитам $10,47 млрд, отчитавшись о падении чистой прибыли вдвое. Wells Fargo зафиксировал первый более чем за десять лет квартальный убыток и направил в резервы $9,57 млрд. Квартальная чистая прибыль Citigroup упала на 73%, банк направил в резервы $7,9 млрд.

В то же время JPMorgan и Citigroup отчитались о росте выручки от торговых операций на 79% и 55% соответственно, хотя и предупредили, что объемы торговли, вероятно, снизятся во втором полугодии. Wells Fargo, который в отличие от других банков не имеет сильного инвестиционного подразделения, сообщил о намерении урезать дивиденды за третий квартал до $0,10 с $0,51 на акцию.

Глава Wells Fargo Чарльз Шарф заявил, что банк "крайне разочарован" этим решением, но "наш взгляд на продолжительность и остроту экономического спада значительно ухудшился".

Позднее на этой неделе свои финансовые результаты опубликуют банки Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Bank of America.

Хроника 27 января – 15 июля 2020 годаЭкономический кризис
JPMorgan Chase Citigroup Wells Fargo США Коронавирус Джейми Даймон Майкл Корбат

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