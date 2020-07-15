Минвостокразвития запустит "арктический гектар". Обзор

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минвостокразвития в соответствии с поручением вице-премьера РФ Юрия Трутнева подготовило законопроект, который позволит россиянам бесплатно получить земельные участки в Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Соответствующее сообщение опубликовано на портале regulation.gov.ru.

Минвостокразвития предлагает внести поправки в федеральный закон N 119 (о "дальневосточном гектаре"). При этом ряд позиций по получению участка на Дальнем Востоке и в Арктике различаются.

"Опыт распространения упрощённого механизма получения земли на Дальнем Востоке показал его простоту, эффективность и востребованность. Дальневосточники берут землю, чтобы строить жильё и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий - соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов", - прокомментировал законопроект вице-премьер Трутнев, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.

Вокруг арктических городов

В Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, 90% из них живут в городах - в основном Мурманске, Архангельске, Норильске. Границы этих городов сужаются из-за оттока населения, при этом базовая инфраструктура сохраняется. Минвостокразвития предлагает использовать эту инфраструктуру как возможность для развития индивидуального жилищного строительства вокруг арктических городов.

Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических, и т.д.

Приоритетное право получения "арктического гектара" будет у жителей арктических регионов. В первые шесть месяцев действия закона получить землю на территории Арктики смогут граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях.

По истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Как на Дальнем Востоке, но не совсем

Примером для реализации арктической инициативы послужил опыт механизма "дальневосточного гектара", хотя для Арктики будут свои особенности. Так, на Дальнем Востоке земля предоставляется в любом месте региона, при этом власти создают особенные "буферные зоны", где участки брать нельзя.

В Арктике каждый субъект сам определит, какие земли можно выдавать. Регионам предлагается установить границы выделения участков таким образом, что разрешенные территории могут захватывать и черту самого города. И на Арктику не будет распространяться возможность использовать ипотеку в 2% для строительства дома.

Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот список не войдут, так как земля там выдаётся по закону о "дальневосточном гектаре".

Законопроект об "арктическом гектаре" также учитывает особенности ведения жизнедеятельности коренных малочисленных народов.

Арктическая инициатива

Как отмечает Минвостокразвития, изначально с инициативой бесплатной, упрощенной раздачи земельных участков выступили власти ряда арктических регионов.

По сведениям арктических региональных властей, в условиях ограничительных мер, направленных на сдерживание коронавирусной инфекции, у городского населения значительно вырос спрос на загородные земельные участки и индивидуальные жилые дома. Также возрастает актуальность упрощения системы предоставления земли, так как до конца лета ожидается вступление в силу законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике. Это даст стимул местному населению заняться бизнесом на своем земельном участке. В правительстве инициатива регионов была поддержана.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития, отметил: "Распространение механизма, который успешно показал себя на Дальнем Востоке, упрощенного и безвозмездного предоставления земельных участков на Арктическую зону будет очень долгожданной мерой для Мурманской области. В последние годы у нас существенно выросли объемы индивидуального жилищного строительства, многие северяне стремятся строить частные дома. Это точно послужит фактором привлечения новых жителей в Арктику, в том числе и для ведения малого бизнеса. Особенно, если учесть "арктические льготы" для бизнеса и беспрецедентное снижение налоговых ставок для представителей малого и среднего предпринимательства на три года, которые мы приняли в этом году на региональном уровне".

"Сегодня у регионов есть дополнительные возможности наращивать темпы строительства жилья, создавать комфортную городскую среду, развивать медицину. Поправки в федеральный закон о распространении упрощённого механизма получения земли на Арктическую зону РФ станет дополнительным стимулом для того, чтобы люди оставались на Севере. Это возможность и строить дома на земле, которую человек может получить бесплатно, и вести свой бизнес. Сегодня правом бесплатного получения земли под строительство жилья обладают многодетные семьи, при этом у людей есть право выбора - получить взамен участка денежную компенсацию. С внесением поправок в закон мы, по сути, даем неограниченному числу северян возможность не только решить вопрос строительства жилья, но и реализовать планы по ведению собственного бизнеса, в том числе в сфере сельхозпроизводства", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

С 1 апреля в России начали действовать преференции для новых нефтегазовых проектов в Арктике, призванные ускорить развитие арктических углеводородных провинций. А 13 июля президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима для бизнеса - с предоставлением налоговых льгот и процедурой свободной таможенной зоны. Теперь пришло время для законодательных инициатив, которые будут создавать дополнительные стимулы для российских граждан, решивших жить и работать в Арктике.