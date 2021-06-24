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Совфед одобрил законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил законопроект о расширении программы "Дальневосточный гектар", в том числе вводится возможность предоставления второго гектара участникам программы, которые успешно осваивают первый участок и получили его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору.

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Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, в течение пяти дней принятый закон будет направлен президенту РФ для подписания и обнародования.

Согласно проекту федерального закона, получить второй "гектар" в рамках программы можно будет с 1 августа 2021 года. Кроме того, действие программы "дальневосточный гектар" планируется масштабировать на территорию Арктической зоны РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

В настоящее время местные власти определяют территории, где будут предоставлять участки.

Программа "Дальневосточный гектар" существует с 2016 года. В соответствии с ней, все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, а затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.

Совет Федерации Минвостокразвития Дальний восток

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