Red Bull сменил топ-менеджеров в США на фоне внутренних разногласий

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Австрийская Red Bull GmbH, производитель энергетических напитков Red Bull, сменила топ-менеджеров в США на фоне внутренних разногласий, связанных с ответом компании на движение Black Lives Matter, пишет The Wall Street Journal.

Red Bull сообщила, что главный исполнительный директор североамериканского подразделения Стефан Козак и президент и директор по маркетингу этого бизнеса Эми Тейлор покинули компанию. Их обязанности будут временно исполнять другие топ-менеджеры.

Компания не назвала причину смены руководителей, о которой сообщила во внутренней рассылке для сотрудников на этой неделе.

Тейлор работала над реализацией инициатив, касающихся многообразия и инклюзивности, внутри компании при поддержке Козака в течение нескольких лет, однако столкнулась с сопротивлением, когда начала выступать за то, чтобы производитель энергетических напитков более активно продвигал идею расовой справедливости, в прошлом месяце, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы отвергаем расизм в любой его форме, мы всегда это делали и всегда будем", - говорится в сообщении совета директоров компании, полученном WSJ.

Ряд компаний, в числе которых производитель спортивной обуви Adidas AG и технологический гигант Facebook Inc., подверглись давлению со стороны сотрудников, призывающих своих работодателей занять более активную позицию в борьбе против расизма и продвижении культурного многообразия на фоне массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицией 25 мая текущего года.