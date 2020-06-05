Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:22Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Один из основателей сайта Reddit Алексис Оганян объявил, что покидает совет директоров и попросил, чтобы его место занял чернокожий кандидат.

Он опубликовал серию твитов, где объяснил свое решение желанием не оставаться в стороне от протестов против полицейского произвола в отношении афро-американцев. Оганян сказал, что хочет быть готовым ответить на вопрос "что сделал ты?", который задаст его чернокожая дочь.

Оганян воспитывает дочь вместе со своей женой, чернокожей теннисисткой Сереной Уильямс.

В миреБолее 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в ВашингтонеБолее 100 силовиков получили ранения во время беспорядков в ВашингтонеЧитать подробнее

Reddit – один из самых посещаемых в мире сайтов. Любой пользователь может опубликовать на нем новость или обсудить ее. Аудитория Reddit настолько велика, что публикация ссылок многократно обрушивала сайты. Желающих прочесть новость бывало столько, что их посещения были сравнимы с DDoS-атаками.

Известные люди используют платформу Reddit, чтобы лично пообщаться в интернете с широкой аудиторией, в том числе бывший президент США Барак Обама.

Сейчас в Америке проходят массовые беспорядки протесты и против убийств афро-американцев полицейскими. Они начались после смерти чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Белый полицейский задержал его и восемь минут давил коленом на горло, несмотря на то, что Флойду было тяжело дышать. Задержанного отвезли в больницу, где он умер.

Алексис Оганян Reddit Джордж Флойд

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем

Что произошло за день: пятница, 5 июня

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Норвегия предложила помочь с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3

ЕК приучит европейцев к вегетарианским чизбургерам с насекомыми

ЕК приучит европейцев к вегетарианским чизбургерам с насекомыми

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Маск призвал "разделить" Amazon из-за отказа ритейлера продавать книгу о COVID-19

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');