Основатель Reddit ушел из совета директоров в пользу черного кандидата

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Один из основателей сайта Reddit Алексис Оганян объявил, что покидает совет директоров и попросил, чтобы его место занял чернокожий кандидат.

Он опубликовал серию твитов, где объяснил свое решение желанием не оставаться в стороне от протестов против полицейского произвола в отношении афро-американцев. Оганян сказал, что хочет быть готовым ответить на вопрос "что сделал ты?", который задаст его чернокожая дочь.

Оганян воспитывает дочь вместе со своей женой, чернокожей теннисисткой Сереной Уильямс.

Reddit – один из самых посещаемых в мире сайтов. Любой пользователь может опубликовать на нем новость или обсудить ее. Аудитория Reddit настолько велика, что публикация ссылок многократно обрушивала сайты. Желающих прочесть новость бывало столько, что их посещения были сравнимы с DDoS-атаками.

Известные люди используют платформу Reddit, чтобы лично пообщаться в интернете с широкой аудиторией, в том числе бывший президент США Барак Обама.

Сейчас в Америке проходят массовые беспорядки протесты и против убийств афро-американцев полицейскими. Они начались после смерти чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Белый полицейский задержал его и восемь минут давил коленом на горло, несмотря на то, что Флойду было тяжело дышать. Задержанного отвезли в больницу, где он умер.