ОПЕК+ нарастит добычу нефти незаметно для рынка. Обобщение

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение. Кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Полный вперед

Сделка по снижению нефтедобычи странами ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагает, что в мае-июне сокращения производства составляют 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

Если в июне министры ОПЕК+ воспользовались назначенным полгода назад заседанием и приняли решение продлить самые строгие ограничения в 9,7 млн б/с, которые действовали в мае и июне, еще на один месяц, то теперь восстановление спроса на нефть позволяет говорить даже о возможном дефиците, и вопрос о продлении ограничений на август был свернут.

Но было поставлено строгое условие - либо все исполняют свои обязательства и компенсируют в будущем то, что не сократили, либо сделка распадается. Министерский мониторинговый комитет (JMMC) был уполномочен собираться каждый месяц и следить не только за ситуацией на рынке, но и за строгим исполнением обязательств.

В ходе заседания министерского мониторингового комитета оба сопредседателя - министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и принц Абдулазиз бен Сальман - заявили, что спрос на нефть восстанавливается, и можно увеличить добычу, но остро стоит вопрос компенсаций со стороны государств, которые не полностью выполняли свои обязательства в мае и июне.

В мае страны ОПЕК+ исполнили свои обязательства на 89%, то есть "недосдача" составила почти 1 млн б/с, в июне сделка исполнена на 95%, то есть на рынок поступали "лишние" 485 тыс. б/с. В целом за два месяца - около 1,5 млн б/с. Согласно отчету ОПЕК, только страны картеля должны в будущем дополнительно к своим квотам снизить добычу еще на 1,3 млн б/с. Среди самых злостных нарушителей - Ирак, Нигерия, Ангола, Габон, Конго. Среди стран не-ОПЕК публично назывался только Казахстан.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что в ходе встречи комитета странам-"двоечникам" было рекомендовано сократить добычу на 842 тыс. б/с в августе и сентябре, в частности, что Ирак согласился компенсировать порядка 700 тыс. б/с - 70 тыс. б/с в июле и по 314 тыс. б/с в августе и сентябре.

Однако в пресс-релизе ОПЕК никаких цифр не прозвучало. В ходе последовавшей пресс-конференции, принц бен Сальман сказал, что с учетом компенсаций сокращение добычи нефти в августе составит не 7,7 млн б/с, а около 8,1-8,2 млн б/с. Позднее он уточнил, что 8,1 млн б/с - это нижний предел сокращения в августе, а потолок, рассчитанный на основе данных вторичных источников - 8,343 млн б/с. Он добавил, что еще не все страны представили свои графики, поэтому цифра в 8,1 млн б/с - предварительная.

Таким образом, в августе может быть компенсировано 400-600 тыс. б/с. Нигерия пообещала довести исполнение сделки к концу июля до 100%. По условиям сделки Нигерия должна была снизить добычу нефти с 1,83 млн б/с на 417 тыс. б/с, однако в мае выполнила соглашение лишь на 57%, в июне - на 78%.

Свою приверженность соглашению и намерение компенсировать "недосдачу" также подтвердили Ангола, Габон, Конго и не входящий в ОПЕК Южный Судан, говорится в пресс-релизе.

Комитет также ждет до конца июля графиков "погашения задолженности" за июнь со стороны тех стран, которые их еще не представили. Следующий JMMC состоится 18 августа.

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Министр Саудовской Аравии подчеркнул, что, конечно, существуют риски второй волны пандемии, но тогда министры ОПЕК+ смогут оперативно собраться и принять соответствующие меры, пока же небо на горизонте чистое. "Хотя в некоторых регионах могут возникнуть карантины, очевидны признаки восстановления как на физическом рынке, так и на фьючерсном", - говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет подчеркнул, что дополнительные объемы добычи будут поглощены рынком - спрос восстанавливается. В частности, во многих странах-участниках соглашения ОПЕК+ наблюдается рост спроса со стороны энергетиков, а также растет потребление бензина и дизтоплива по мере того, как люди начинают путешествовать, поэтому экспорт из стран ОПЕК+ будет ограничен, и рост почти не почувствуется. В частности, Саудовская Аравия не отправит на экспорт ни одного дополнительно добытого барреля и планирует поглотить все приращенные 500 тыс. б/с добычи на внутреннем рынке.

Принц уверен, что Россия и другие страны ОПЕК+ направят дополнительные объемы добычи на внутренние рынки, поскольку растет спрос на бензин.

Российский министр согласился с этим утверждением, не уточнив цифр. "Мы поддерживаем, что это сокращение квот, которое действует в августе, не должно повлиять существенным образом на рынки и на увеличение экспорта, поскольку август - это период высокого спроса на нефтепродукты, на увеличение количества поездок, на снятие ограничительных мер. Все это дает, в том числе и в странах, которые входят в ОПЕК+, увеличение спроса на внутреннем рынке. В России мы тоже наблюдаем постепенное восстановление спроса и восстановление потребления нефтепродуктов, что позволяет нам говорить о том, что большая часть (роста добычи - ИФ) будет являться потреблением внутреннего рынка", - сказал он.

По словам Новака, снижение мирового спроса на нефть сократилось с пиковых 25 млн б/с в апреле до 10 млн б/с в июне, а в августе будет меньше 10% (от уровня, который был до пандемии - порядка 100 млн б/с - ИФ).

"Максимальные трудности, связанные с падением спроса, позади. Наметились признаки восстановления спроса, числа перелетов, продаж автомобильного топлива, при этом существует вероятность второй волны, что может повлечь риски для потребления", - сказал он.

Новак считает, что "запуск согласованного второго этапа корректировок в объеме 7,7 млн баррелей в сутки в полной мере соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволит избежать волатильности, во многом в связи с тем, что фактически весь объем наращиваемой добычи будет потреблен на внутреннем рынке стран-производителей по мере восстановления спроса".

Следуя графику

По словам российского министра, Россия увеличит добычу в августе на 400 тыс. б/с, то есть на 20% от установленной квоты. "Общий объем, который приходится по увеличению для России - примерно 400 тыс. баррелей в сутки, то есть плюс 20% от уровня, который мы сократили", - сказал Новак.

"Наши компании очень быстро смогут реализовать задачи, поставленные по увеличению объемов добычи, и это будет так же пропорционально, как и те квоты, которые действовали в предыдущие месяцы. Наши компании готовы, учитывали это в своих планах, среднесрочных программах", - добавил он.

Согласно сделке ОПЕК+, Россия должна была в мае-июле снизить добычу нефти (без учета конденсата) на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с, с августа предполагается увеличение добычи до 9 млн б/с, с 2021 года по май 2022 года целевой уровень добычи - 9,5 млн б/с.

Новак заметил также, что у России нет никаких разногласий с ОПЕК и техническим комитетом ОПЕК+ по уровню исполнения сделки Россией в мае и июне. "У нас нет никаких разногласий с ОПЕК и JTC - все данные, которые представлены, они согласованы, исполнение Россией в июне составило 99%", - сказал он.

В опубликованном накануне отчете ОПЕК говорилось, что в мае добыча нефти в России составила 8,73 млн баррелей в сутки (без учета конденсата), в июне, предварительно, 8,66 млн б/с. Пресс-служба Минэнерго РФ сообщала, что в мае Россия добывала 8,59 млн б/с нефти. Согласно обязательствам по сделке ОПЕК+, Россия должна была в мае и июне добывать 8,5 млн б/с. Согласно расчетам на основе данных ОПЕК, Россия исполняла сделку в мае на 91%, а в июне - почти на 94%.