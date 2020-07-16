Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 554 477+230 947

Котировки нефти развернулись вниз после роста в среду

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в четверг после роста более чем на 2% накануне.

К 8:17 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,64%) к уровню закрытия среды и торговались у $43,51 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,89 (2,2%), до $43,79 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34 (0,83%), до $40,86 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,91 (2,26%), до $41,2 за баррель.

Страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки о сокращении добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp. По их мнению, цены, вероятно, продолжат получать поддержку в ближайшей перспективе.

"Полное соблюдение обязательств играет более критически важное значение, чем когда-либо, учитывая риск второй волны коронавируса", - отмечают они.

Поддержку нефтяным ценам накануне также оказали данные Минэнерго США о запасах.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизились на 7,5 млн баррелей, сообщило министерство. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Запасы бензина за неделю снизились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 453 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли примерно на 900 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Brent WTI США ОПЕК

Новости по теме

Новости

В Баку заявили о возобновлении боевых действий на границе с Арменией

В Баку заявили о возобновлении боевых действий на границе с Арменией

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июля

Еще на одном российском судне, стоящем в Пусане, произошла вспышка COVID-19

Еще на одном российском судне, стоящем в Пусане, произошла вспышка COVID-19

Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

США обвинили ЧВК "Вагнер" во ввозе мин в Ливию в обход эмбарго ООН

Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован

Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован

США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с Пригожиным

США не будут немедленно вводить новые санкции против "Северного потока 2"

США не будут немедленно вводить новые санкции против "Северного потока 2"

Что произошло за день: среда, 15 июля

Пандемия коронавируса

Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян

Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');