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ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.

Меры также будут способствовать дальнейшему развитию биржевой торговли и повышению прозрачности деятельности участников рынка.

ФАС и Минэнерго по итогам совместных консультаций по ситуации на топливном рынке пришли к соглашению о необходимости увеличения минимальных объемов продаж нефтепродуктов на бирже до уровня 11% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу и о возможном дальнейшем их увеличении.

Ведомства также пришли к согласию о необходимости распространения обязанности по реализации нефтепродуктов в установленных объемах на всех нефтепереработчиков (не только на тех, кто занимают доминирующее положение на рынке). Будут введены в том числе меры ответственности за несоблюдение требований регулярности и равномерности при продаже нефтепродуктов на бирже.

Инициативы сторон будут реализованы в совместном приказе в кратчайший срок. "В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива", - заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

"Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности", - добавил министр энергетики РФ Александр Новак.

ФАС Минэнерго Игорь Артемьев Александр Новак

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