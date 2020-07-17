Владельцы независимых АЗС пожаловались Мишустину на рост цен на топливо

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российский топливный союз (РТС, объединяет частных трейдеров и владельцев АЗС) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо о тяжелой ситуации с ценообразованием, в которой оказались независимые АЗС.

Союз предложил главе правительства меры для нормализации ситуации и попросил помочь в разрешении поставленных вопросов, сообщил глава РТС Евгений Аркуша.

По его словам, с середины мая потребительский спрос на моторное топливо начал резко восстанавливаться, "и сегодня его уровень выше, чем в аналогичный период прошлого года, что можно объяснить отсутствием у россиян возможности выезда за рубеж в отпускной период и более активным использованием личного автотранспорта".

Проблему в союзе видят в том, что производство топлива не восстановилось до уровня 2019 года и не удовлетворяется спрос на внутреннем рынке.

"В результате недостатка предложения и неудовлетворенного спроса не только в оптовом звене на биржевых торгах, но и в мелкооптовом сегменте, значительно выросли оптовые биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены. Особенно ситуация критична по автомобильному бензину, оптовые цены на который практически сравнялись с розничными, а в ряде регионов даже превысили их", - говорится в письме.

Регуляторы настойчиво понуждают производителей нарастить объемы выпуска и поставок топлива по всем каналам сбыта. Но эти действия недостаточно эффективны "в условиях действующих налоговой системы, демпфирующего механизма и ценовой конъюнктуры внешнего рынка", считают в союзе.

В результате в июле 2020 года производство и отгрузка бензина на внутренний рынок остаются ниже, чем в июле 2019 года. Это создает условия для диспаритета оптовых и розничных цен, приводящего к убыточности розничной реализации моторного топлива и являющегося причиной наблюдаемого роста цен на АЗС. "Происходящее сегодня на топливном рынке является системной проблемой и повторяется периодически", - подчеркивает РТС.

Чтобы нормализовать ситуцию и устранить диспаритет, а также исключить возможность для дальнейшего вынужденного роста розничных цен выше уровня инфляции, союз предложил увеличить производство бензина в объемах, соответствующих возросшему спросу, "в том числе за счет изменения структуры производимых нефтепродуктов и, возможно, корректировок параметров демпфирующего механизма".

Если же отсутствует возможность увеличения производства топлива, то РТС предлагает "принятие распорядительных мер по ограничению экспорта и отмене запрета импорта бензина и дизельного топлива с 1 августа 2020 года".

Также РТС считает правильным повышение нормативов продаж бензина и дизельного топлива на биржевых торгах "до актуальных уровней 2020 года". "Необходимо также ускорить реализацию принятого решения о снижении железнодорожных тарифов при перевозке бензина и дизельного топлива до балансовых пунктов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в обращении.

Ранее Аркуша заявлял, что независимые АЗС находятся в тяжелой ситуации, пора задуматься о их поддержке в условиях пандемии. Независимые АЗС после трех месяцев самостоятельной борьбы с нарастающими проблемами, оказались вынуждены работать в убыток и в условиях нехватки нефтепродуктов для своих заправок.

"При этом частные АЗС в некоторых регионах страны, где нет крупных нефтяных компаний, являются основным поставщиком нефтепродуктов для населения, а потому выполняют социальную функцию", - отмечал глава РТС.

Он предлагал включить независимые зправки в перечень отраслей, пострадавших от пандемии, это помогло бы им решить проблемы, связанные с кредитами и нехваткой оборотных средств.

Как сообщалось ранее, ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабильности рынка топлива, в частности: увеличение нормативов биржевых продаж топлива, распространение обязанности по реализации нефтепродуктов в установленных объемах на всех нефтепереработчиков (не только на доминантов), введение ответственности за несоблюдение требований регулярности и равномерности при реализации нефтепродуктов на бирже. Кроме того, на уровень правительства вынесено предложение о возможности отмены запрета импорта нефтепродуктов.

Ответ Минэнерго

В Минэнерго надеются, что предпринимаемые ведомствами меры на топливном рынке поддержат, в том числе, экономику и независимых АЗС, заявил 17 июля замруководителя ведомства Павел Сорокин.

"Мы смотрим за участниками всей цепочки топливного рынка, независимые АЗС являются частью ее. В ряде регионов они являются основными поставщиками нефтепродуктов для населения. Это большой сегмент рынка, это большое количество занятых людей. И создание условий, чтобы они нормально работали, является одной из наших задач. Те меры, которые мы предприняли, касаются независимых тоже", - сказал он.

"Мы ведем диалог со всеми ассоциациями, крупными сетями АЗС. Было бы неправильно не признавать, что ситуация с их маржанальностью тяжелая. В целом невозможно в один день перечеркнуть мировые тренды, но системной работой, которая сейчас проводится, мы хотим сгладить этот эффект. Меры поддержки, которые мы можем оказать - совместно с ФАС проводить работу с рынком. Что касается мер поддержки независимых АЗС, например, часть из них включены в список системообразующих предприятий", - добавил замминистра.

Ткаже Сорокин сказал, что страна в августе увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем в связи с переходом ко второму этапу сделки ОПЕК+, но Минэнерго рекомендует направить эти увеличенные объемы на внутренний рынок, чтобы создать запасы нефтепродуктов.

"Рекомендуем в связи с ожидаемым ростом добычи нефти в августе - максимально увеличить переработку на российских НПЗ, - сказал он. - Хотим к сентябрю-октябрю довести уровень запасов нефтепродуктов до аналогичного периода 2019 года, возможно с небольшим запасом, что также связано с ограничением международного туризма".

Высокий по сравнению с 2019 года спрос на нефтепродукты замминистра связал со всплеском внетреннего туризма. Он напомнил, что в апреле спрос на бензин на заправках падал до 40%, на солярку, чуть меньше, на авиакеросин - до 50%. В мае спрос начал восстанавливаться, в июле - бурно расти: люди поехали в отпуска.

По его словам, отечественные НПЗ быстро отреагировали на рост спроса на нефтепродукты и, несмотря на убыточность переработки, обеспечили прирост производства. "Сейчас загрузка НПЗ по первичной переработке находится ниже уровня 2019 года, но план по автомобильным бензинам на июль превышает объемы 2019 года. Благодаря небольшой переконфигурации и загрузке процессов, направленных на прирост автомобильного бензина, спрос будет обеспечен", - сказал Сорокин.