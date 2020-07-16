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Акционера Petropavlovsk насторожила сделка по Эльгинскому проекту и смена аудитора

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Акционера Petropavlovsk, который предлагает провести независимую экспертизу сделок компании, насторожила, в частности, возможная сделка по Эльгинскому проекту и смена аудитора золотодобытчика.

Николай Люстигер, который представляет объединенные интересы двух акционеров Petropavlovsk - Everest и Slevin (вместе они владеют около 12% золотодобытчика), заявил FT, что "обеспокоен отказом Petropavlovsk" дать обоснование, зачем нужно выкупать долю в компании "Тэми" – операторе проекта Эльгинское в Амурской области. "Если сделка состоится, компания заплатит неизвестному контрагенту еще десятки миллионов за актив, который не похоже, чтобы стоил этих денег", - заявил Люстигер.

Месторождение Эльгинское – сателлит актива Petropavlovsk Албын. Ресурсы месторождения ранее оценивались в 2,8 млн унций золота и, напомнил Petropavlovsk FT, оно вместе с другими участками, принадлежащими "Тэми", дает возможность продлить жизнь Албына минимум на 19 лет.

Контроль в "Тэми" (75%) принадлежит Petropavlovsk. В прошлом году компания заключила опционное соглашение о выкупе недостающих 25% за $60 млн. Оплатить покупку Petropavlovsk может как денежными средствами, так и акциями. В марте Petropavlovsk и продавец доли, компания Agestinia, зафиксировали цену акций Petropavlovsk и курс фунта на случай оплаты бумагами. Если бы Petropavlovsk полностью оплачивал покупку акциями допэмиссии, Agestinia получила бы 6,4% в его капитале. Agestinia может быть связана с Сергеем Стефановичем, менеджером из команды Михаила Прохорова времен 2000-х. Petropavlovsk несколько раз пытался вынести сделку с Agestinia на голосование акционеров, но оно пока так и не состоялось.

Также Люстигер отметил, что его беспокойство вызвало решение Deloitte более не предоставлять аудиторские услуги Petropavlovsk.

Хотя, как говорится в материалах золотодобытчика, решение Deloitte было связано с тем, как долго аудиторская компания проработала с Petropavlovsk (с 2009 года) и с определенными ограничениями системы внутреннего контроля и финансовой отчетности Petropavlovsk. Речь идет о зависимости от Excel, и совет директоров учел этот вопрос, заявили FT в Petropavlovsk. Выбор нового аудитора был инициирован еще в прошлом году, и собрание акционеров Petropavlovsk в конце июня утвердило в этом статусе другого аудитора из "большой четверки" - PwC.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 22% является "Южуралзолото", которое контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk

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