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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Структуры УГМК консолидировали Эльгинский золоторудный проект

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Структуры "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК) консолидировали Эльгинский золоторудный проект, который раньше был СП Petropavlovsk и компании Agestinia: "УГМК-Инвест" приобрел 75% "Тэми" - оператора Эльгинского - вместе с другими активами Petropavlovsk, оставшиеся 25% сама "Тэми" получила от Agestinia.

В 2019 году Petropavlovsk заключил опционное соглашение с Agestinia о выкупе 25%-ного пакета "Тэми" за $60 млн. Премия по опциону составила $13 млн - столько Petropavlovsk заплатил за право в будущем купить пакет. Опцион золотодобытчик в итоге решил не исполнять. После смены руководства Petropavlovsk в 2020 году компания решила через суд признать опционное соглашение недействительным и вернуть выплаченные $13 млн. Суд первой инстанции отказал Petropavlovsk в удовлетворении требований, компания подала апелляцию.

Как следует из материалов суда, в ноябре было утверждено мировое соглашение между Petropavlovsk, Agestinia и "Тэми", о которому Petropavlovsk отказался от заявленных требований, а Agestinia передала принадлежавший пакет "Тэми" ей самой.

Примерно тогда же "УГМК-Инвест" закрыла сделку по покупке активов Petropavlovsk.

Разработка Эльгинского месторождения началась в 2021 году. По данным министерства природных ресурсов Амурской области, в 2022 году "Тэми" добыла 1,9 тонны золота.

Бенефициаром Agestinia считался бизнесмен Сергей Стефанович, однако, как следует из отчета компании KPMG, проводившей в 2021 году экспертизу сделок и соглашений Petropavlovsk, сам Стефанович заявил, что был лишь номинальным держателем.

УГМК Эльга Petropavlovsk Agestinia УГМК-Инвест Тэми Амурская область Сергей Стефанович
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