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Нефть Brent подешевела до $43,22 на фоне осторожных настроений

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне осторожных настроений на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени составляет $43,22 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подешевели на $0,42 (1%), до $43,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,09 (0,22%) - до $40,66 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,45 (1,1%), до $40,75 за баррель.

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Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США, говорят эксперты AxiCorp.

Между тем они отмечают, что многочисленные признаки указывают, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.

Сворачивание сделки по сокращению добычи может указывать на улучшение мирового спроса и должно способствовать повышению цен на нефть, пишут эксперты AxiCorp.

нефть

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