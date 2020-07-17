Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов на фоне ослабления рубля

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления рубля и разнополярных сигналов с внешних площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,2-0,4%, при этом лидируют в росте акции "КАМАЗа" на неплохом отчете за полугодие и просели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Сургутнефтегаза".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2765,82 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1215,66 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%. Доллар вырос до 71,66 рубля (+0,13 рубля).

Выросли рублевые акции "Ростелекома" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%).

В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торгуются акции "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,9% "префы"; дивиденды за 2019 год - 0,65 рубля и 0,97 рубля соответственно).

В пятницу на бирже также должна была состояться отсечка дивидендов в бумагах "Транснефти" (+0,3%), но совет директоров ранее не смог принять решение по выплате дивидендов за 2019 год из-за отсутствия директивы правительства.

Просели акции "Аэрофлота" (-0,4%), Сбербанка (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Россетей" (-0,1%), "Башнефти" (-0,1%).

Выросли акции "КАМАЗа" (+2,8%) на фоне неплохого отчета за первое полугодие по РСБУ: чистая прибыль составила 554 млн руб. против убытка 2 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль по итогам первого полугодия 2020 года достигла 7,295 млрд руб., что выше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,8 млрд руб. Выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% и составила 74,569 млрд руб.

Мнения аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация рынка акций немногим выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Ни сравнительно "мягкий" комментарий по итогам регулярного заседания ЕЦБ, ни сильные данные по розничной торговле в США за июнь не вызвали заметного оживления на мировых фондовых площадках. На валютном рынке утром в пятницу возможно некоторое повышение доллара к рублю вслед за укреплением американца к корзине мировых валют.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, на среднесрочном горизонте ситуация на нефтяном рынке остается напряженной. Сохранение высоких темпов распространения COVID-19 не дает участникам рынка в полной мере рассчитывать на стабильное восстановление потребления. Из-за постоянной угрозы ужесточения ограничений в отдельных регионах, в том числе некоторых штатах США, прогнозы по срокам восстановления ассоциируются с высокой неопределенностью.

Внутренние исследования ОПЕК, о которых сообщает Reuters, показывают, что в случае второй волны эпидемии COVID-19 спрос на нефть в 2020 году может снизится на 11 млн б/с, что значительно выше всех актуальных прогнозов. "В этом сценарии следует отметить, что общий объем запасов достигнет беспрецедентного максимума в 1,218 млрд баррелей в 2020 году", - говорится в исследовании ОПЕК, подготовленном к заседанию группы ОПЕК+ в среду.

В такой ситуации решение ОПЕК+ нарастить добычу с августа было встречено рынком с тревогой, что отразилось во всплеске активности со стороны продавцов. Если рост потребления начнет замедляться, то рыночный баланс может вновь оказаться под угрозой, и возможен очередной спуск цен ниже $40 за баррель Brent. С технической точки зрения целью может выступить зона $36-37 за баррель.

Вечером в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует очередную еженедельную статистику по числу активных буровых установок в США и Канаде. В последние недели показатель консолидировался вблизи 20-летних минимумов после активного снижения в апреле-мае.

Будучи опережающим индикатором будущей американской добычи буровая активность позволяет предположить, что на более-менее существенные темпы восстановления производства пока рассчитывать не приходится. Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) ранее давало прогноз, что рост добычи может начаться не ранее конца I квартала 2021 года, отмечает Галактионов.

В США в четверг, 16 июля, индексы снизились на 0,3-0,8%, Dow Jones (-0,5%) прервал 4-дневный рост, инвесторы оценивали статданные из Китая и США.

Усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином

Усиление напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином снижает спрос инвесторов на акции и другие рисковые активы, пишет MarketWatch со ссылкой на мнения аналитиков.

Закон "Об автономии Гонконга", подписанный на этой неделе президентом Дональдом Трампом, позволяет администрации вводить новые санкции против китайских официальных представителей, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщило издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники, администрация Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей в соответствии с этим законом.

Китайский МИД в среду, 15 июля, заявил протест послу США в КНР Терри Бренстэду против санкций Вашингтона, назвав их "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и "серьезным нарушением международного права". Пекин также предупредил об ответных мерах в адрес Вашингтона.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 11 июля, уменьшилось на 10 тыс. и составило 1,3 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,250 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Розничные продажи в США в июне увеличились на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидался рост на 5-5,4%. Индекс производственной активности Филадельфии в июле снизился до 24,1 пункта, при прогнозах снижения до 20 пунктов с июньских 27,5 пункта.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%) на фоне неопределенности относительно экономического прогноза США.

Мировые фондовые рынки отыграли большую часть потерь, понесенных с начала года, на фоне надежд на создание вакцины от коронавируса. Однако экономисты предупреждают, что подъем, возможно, является слишком быстрым, учитывая неопределенность экономической активности на фоне роста заболеваемости в США и некоторых других странах.

Серия статданных из Китая, опубликованных в четверг, показала, что траектория восстановления второй экономики мира после пандемии коронавируса остается неровной. ВВП страны увеличился на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, промпроизводство выросло на 4,8%, однако розничные продажи в июне неожиданно снизились на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,8% месяцем ранее.

Как заявила на брифинге в четверг представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай будет придерживаться условий первой фазы торгового соглашения с США, но даст ответ на давление со стороны Вашингтона.

Нефть дешевеет на фоне осторожных настроений на рынке

В пятницу дешевеет нефть на фоне осторожных настроений на рынке; цена Brent находится почти на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $43,25 за баррель (-0,3% и -1% в четверг), августовская цена WTI - $40,71 за баррель (-0,1% и -1,1% накануне).

Подъему рынка препятствуют сохраняющиеся опасения по поводу возможного негативного влияния роста числа новых случаев коронавируса на спрос и потенциального роста добычи в США, говорят эксперты AxiCorp.

Между тем они отмечают, что многочисленные признаки указывают, что цены на нефть прошли низшую точку падения, в то время как баланс спроса и предложения на данный момент постепенно восстанавливается.

В среду страны ОПЕК+ пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается и можно следовать намеченным курсом - увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с.