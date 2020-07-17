Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Между тем, отмечает Росстат, зарплаты в реальном выражении в мае вернулись к росту на 1% после снижения в апреле

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2020 года составило 8% в годовом сравнении после роста по уточненным данным на 1,2% в I квартале 2020 года (до этого оценивался спад на 0,2% в I квартале), говорится в докладе Росстата.

Таким образом, реальные располагаемые доходы населения РФ во II квартале пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х.

Сейчас данные Росстата на сайте доступны только начиная с 2008 года – за этот период столь глубокого падения не было –максимальный спад был в IV квартале 2008 года – на 6,1% в годовом выражении, а также в IV квартале 2016 года и III квартале 2015 года – на 5,6%. В период 2000-2008 гг. доходы населения стабильно прибавляли на фоне высоких темпов экономического роста и увеличивающихся расходов бюджета. В последний раз доходы падали сильнее в 1999 году – тогда по итогам года падение превысило 10%.

Падение за I полугодие 2020 года

В целом за I полугодие 2020 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения, упали на 3,7% по сравнению с I полугодием 2019 года. Улучшение данных за I квартал связано, скорее всего, с выплатами добавок к пенсиям в конце марта (в том числе ветеранам войны).

Как сообщалось, за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 1% после роста на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, снижения на 2,4% в 2015 году и снижения на 1,2% в 2014 году.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза прогнозировало падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2020 году на 3,5%.

Рост зарплаты в реальном выражении в мае

Росстат в то же время отмечает, что рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе.

Как сообщалось, в апреле годовое снижение реальных зарплат было зафиксировано впервые с августа 2016 года, в феврале 2019 года была зафиксирована нулевая динамика.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в мае 2020 года составила 50 тыс. 747 рублей, увеличившись в номинальном выражении на 4% по сравнению с маем 2019 года и на 2,7% по сравнению с апрелем 2020 года.

Отчет по зарплатам на месяц позже

Как сообщалось, Росстат с октября 2019 года прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам будет публиковаться на месяц позже, чем было.

Поэтому данные по заработным платам за май были опубликованы только в июле в оперативном докладе за июнь.

Минэкономразвития в июньском варианте макропрогноза ожидало падение реальной зарплаты в РФ в 2020 году на 3,6% с ростом также на 3,6% в 2021 году.