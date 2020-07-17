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Падение ВВП РФ в июне замедлилось до 6,4%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Падение ВВП РФ в июне 2020 года оценивается в 6,4% в годовом выражении после снижения на 10,7%, по уточненным данным, в мае (вместо 10,9%), падения на 12% в апреле, роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в пятницу Минэкономразвития.

За II квартал 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 9,6% в годовом выражении после роста на 1,6% за I квартал.

Минэкономразвития не приводит оценки динамики ВВП за I полугодие, из квартальных оценок следует, что экономика за полугодие могла упасть чуть более 4% в годовом выражении.

Ранее схожую оценку падения ВВП во II квартале 2020 года давал ЦБ - 9,5-10% в годовом выражении.

"В целом за второй квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне 9,6% г/г, что близко к предварительным оценкам Минэкономразвития, сформированным в рамках подготовки сценарных условий прогноза социально-экономического развития", - отмечается в обзоре министерства.

"Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка", - приводится в обзоре комментарий заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой.

В июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли – до минус 7,7% г/г по сравнению с минус 19,2% г/г в мае, главным образом за счет непродовольственного сегмента (минус 11,3% г/г в июне с минус 29,2% г/г в мае). В частности, спад продаж новых легковых автомобилей сократился до 14,6% г/г с уровней более 50,0% г/г в мае и 70,0% г/г в апреле.

"Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, - легкой промышленности, производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы", - отмечают в Минэкономразвития.

В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде регионов. Так, оборот общественного питания в июне был на 42,9% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, объем платных услуг населению ниже на 34,5% г/г (в мае падение составило 52,1% г/г и 38,9% г/г соответственно).

"В целом показатели потребительского рынка в июне ожидаемо находились ниже уровней прошлого года (в реальном выражении.) Сдерживающее влияние на их восстановление оказывает снижение реальных располагаемых доходов населения, которое во втором квартале составило 8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г в первом квартале)", - говорится в обзоре.

В министерстве также отмечают, что добывающий комплекс и связанные с ним отрасли в июне по-прежнему вносили отрицательный вклад в динамику ВВП.

"В условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого внешнего спроса продолжилось падение добычи полезных ископаемых (минус 14,2% г/г в июне после минус 13,5% г/г в мае). Из-за снижения добычи в нефтегазовом комплексе ситуация с грузооборотом транспорта была сопоставима с прошлым месяцем (минус 9,5% г/г и минус 9,3% г/г соответственно), при этом ухудшение динамики наблюдалось как в железнодорожных перевозках нефтяных грузов, так и в трубопроводном транспорте", - говорится в докладе.

Вместе с тем, начиная с августа Минэкономразвития ожидает "улучшение показателей добывающего комплекса с учетом принятого 15 июля странами - участницами соглашения ОПЕК+ решения об уменьшении масштаба сокращения добычи, а также оживления экономической активности в странах - импортерах российских сырьевых товаров".

Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 3,1%.

ЦБ 19 июня подтвердил свой прогноз падения ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-6%, не уточнив сохраняет ли цифры прогноза на 2021-2022 годы. Согласно прогнозу от конца апреля, в 2021 году ЦБ прогнозировал отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%.

Минэкономразвития

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