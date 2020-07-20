Минтранс предложил ввести льготный тариф на семейные поездки в купе
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минтранс предложил субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Проект такого постановления правительства опубликован на портале правовой информации.
Субсидирование перевозок позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, считают в министерстве.
На субсидии ведомство предложило выделить до 835 млн рублей. Количество перевезенных пассажиров может составить 350 000 человек, говорится в пояснительной записке к проекту. Перечень субсидируемых маршрутов определит Ростуризм.