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Минтранс предложил ввести льготный тариф на семейные поездки в купе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минтранс предложил субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Проект такого постановления правительства опубликован на портале правовой информации.

Экономический кризис

Субсидирование перевозок позволит стимулировать развитие внутреннего туризма, считают в министерстве.

На субсидии ведомство предложило выделить до 835 млн рублей. Количество перевезенных пассажиров может составить 350 000 человек, говорится в пояснительной записке к проекту. Перечень субсидируемых маршрутов определит Ростуризм.

Минтранс Ростуризм

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