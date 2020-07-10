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Росавиация начала переговоры с зарубежными странами о возобновлении полетов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Росавиация разработала "матрицу" поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, сообщило ведомство в пятницу.

"Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности", - говорится в сообщении.

Росавиация направила обращения авиационным властям нескольких государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется. Сейчас с ними проводятся "дополнительные консультации по уточнению взаимных требований, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений". Отмечает ведомство.

"Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах", - поясняет Росавиация.

Восстановление транзитных перевозок будет происходить "по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан", говорится в сообщении.

Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение, закрытое в конце марта, с 15 июля этого года, заявила ранее в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. Минтранс и Росавиация должны будут информировать правительство о том, как идут переговоры с авиавластями других стран, сказала она.

Накануне источник в авиакомпании сообщил, что уже готов список стран, которые отвечают критериям. Их предложил Роспотребнадзор. Туда, по сведениям источника, вошли несколько государств Евросоюза и Азии.

РФ из-за пандемии COVID-19 в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки, разрешив только чартеры для вывоза российских граждан. В мае глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что ведомство надеется на восстановление международных авиаперевозок, с учетом ряда условий, начиная с июля.

Росавиация

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