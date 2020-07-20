В РФ расширили список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой распространила ее пресс-служба.

Отечественные производители молочной, масложировой, мясной продукции, растениеводы, животноводы и другие сельхозпроизводители с сезонной работой теперь смогут претендовать на отсрочку или рассрочку по уплате налогов до трех лет.

По ее словам, воспользоваться этим смогут компании, занимающиеся растениеводством, животноводством и предоставлением услуг в этих областях, рыбоводством, обработкой семян для посадки и сельскохозяйственной деятельностью после сбора урожая. Список получателей поддержки распространен и на производителей некоторых пищевых продуктов: масел и жиров, сахара из сахарной свеклы, молочной продукции, нерафинированного и рафинированного кукурузного масла и его фракций, а также на компании, перерабатывающие и консервирующие мясо, мясную продукцию, фрукты и овощи.

На поддержку могут рассчитывать предприятия в сфере рыболовства, переработки и консервирования рыбы, рыбохозяйственной мелиорации, искусственного воспроизводства и акклиматизации морских и пресноводных биоресурсов.

"Сельское хозяйство в России подвержено влиянию сезонных факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложения. Если раньше некоторые производители могли получить отказ в предоставлении налоговой отсрочки по формальным признакам, то теперь все добросовестные производители смогут воспользоваться этой возможностью", - отметила Абрамченко.

Согласно сообщению, отсрочка платежей позволяет компании, столкнувшейся с временными финансовыми трудностями, сохранить платежеспособность и осуществить все выплаты, когда возобновятся сезонные работы, а с ними - и получение дохода. Проценты на сумму задолженности рассчитываются по ставке, равной половине ставки рефинансирования Центробанка, действовавшей за период отсрочки или рассрочки.

Количество получателей такой меры поддержки в последние годы растет. Так, по информации ФНС России, в 2016 году с заявлением на использование этой формы поддержки обратились 64 налогоплательщика, в 2017 году - 131, за 6 месяцев 2018 года - 132 налогоплательщика.

Возможность получения отсрочки или рассрочки по уплате налога предоставляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 6 апреля 1999 года "О перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, применяемых для целей налогообложения" и статьей 64 Налогового кодекса РФ.