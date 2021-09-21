Правкомиссия поддержала повышение сбора за пользование водными биоресурсами

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минсельхоза о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщили "Ведомостям" в пресс-службе правительства.

Из проекта поправок в Налоговый кодекс следует, что, например, за минтай Охотского моря Минсельхоз предлагает рыбакам будут платить 4 300 рублей за тонну вместо нынешних 3 500 рублей, за горбушу - 7 900 рублей вместо 3500. Сбор за камчатского краба предложено увеличить с 35 000 до 80 000 рублей за тонну.

Кроме того, их будут ежегодно корректировать, для этого ставка будет умножаться на коэффициент-дефлятор, который устанавливает правительство для индексации различных обязательных платежей в бюджет. При этом льготы для градо- и поселкообразующих предприятий предлагается сохранить: до 2025 года они продолжат платить только 15% от ставки сбора. Некоторые компании смогут рассчитывать на налоговый вычет в размере 85% от ставки. Речь идет о рыбодобытчиках, выпускающих продукцию глубокой переработки на судах или на заводах, а также о тех, кто ловит рыбу на новых судах отечественного производства и занимается прибрежным промыслом.

Введение поправок позволит увеличить поступления в бюджет от ежегодного сбора за пользование водными биоресурсами почти в 10 раз - с 2,2 млрд до 21 млрд рублей.

По словам представителя Росрыболовства, ставки сбора не пересматривались с 2008 года. За это время отпускные цены производителей и розничные цены существенно изменились, а налоги с добытой рыбы остались на прежнем уровне, объясняет он необходимость поправок в законодательство.

Кроме того, изменения позволят повысить эффективность освоения водных биоресурсов: поправки будут стимулировать увеличение доли выпуска рыбной продукции высокой степени переработки, использование нового флота, а также позволят обеспечить сырьем береговые заводы.