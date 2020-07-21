Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.

Курс доллара составил 70,77 руб. в 15:00, что на 56,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,95 руб., подешевев на 72 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 63,61 копейки - до 75,35 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 июля на 99,6 копейки, до 70,9668 руб., и уменьшил курс евро на 1,1403 рубля, до 81,2499 руб

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти, торгуясь днем во вторник вблизи максимальных отметок с начала сессии. Участники рынка отыгрывают внешний позитив, связанный с новостями о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса, активное повышение цен на нефть и действия правительств разных стран мира по поддержанию национальных экономик.

Дополнительную поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля. При этом рубль не реагирует на продолжающееся среди законодателей США и Великобритании обсуждение России в контексте возможных санкций.

Рост интереса глобальных инвесторов к рисковым активам связан с новостями о вакцинах против коронавируса, разрабатываемых Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, а также германской биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармацевтическим концерном Pfizer.

Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, по предварительным данным, способствовала выработке иммунного ответа на вирус у испытуемых. В статье уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Одновременно с этим германская биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer Inc. обнародовали обнадеживающие результаты испытаний разрабатываемой ими экспериментальной вакцины от COVID-19.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил во вторник, на пятый день саммита ЕС, о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы. "Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - сказал Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник после проходивших ночью переговоров.

Американские законодатели готовятся в ограниченные сроки обсудить принятие первого крупного законопроекта о финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса с марта, который может повлиять как на борьбу с пандемией, так и на результаты ноябрьских президентских выборов, пишет MarketWatch.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал журналистам после встречи представителей Белого дома с группой сенаторов-республиканцев в понедельник, что он и глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в том числе обсудили выделение денежных средств на возобновление работы школ, назвав это "очень большой составляющей".

Мнучин ранее сказал, что республиканцы начнут переговоры с предложения о пакете мер объемом $1 трлн. Хотя он дополнит уже принятые законопроекты о финансовой помощи общим объемом $2,4 трлн, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси сказала, что демократы будут настаивать на собственном законопроекте о помощи в объеме $3,4 трлн, который был одобрен Палатой представителей в мае.

В понедельник Мнучин сказал, что стороны намерены завершить переговоры к концу месяца, члены Палаты представителей должны 31 июля уйти на ежегодные августовские каникулы. Между тем ситуация может затянуться, поскольку сенаторы продолжат работу до первой недели августа, и членов Палаты представителей предупредили о возможной необходимости продолжать обсуждение и после 31 июля.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад по России, согласно которому невозможно определить, насколько эффективными оказались попытки российской стороны оказать влияние на избирателей во время референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году. На основании доклада в правительстве Великобритании заявили, что нет данных, указывающих на то, что РФ удалось повлиять на результаты референдума.

В докладе также подчеркивается невозможность улучшения отношений между странами при нынешнем российском руководстве, но при этом признается необходимость ограниченного диалога с Россией.

Изначально публикация доклада ожидалась в марте прошлого года, однако затем была отложена. Таким образом, документ был подготовлен предыдущим составом комитета: он сменился после выборов в конце 2019 года.

В Палате представителей Конгресса США одобрили поправки к проекту оборонного бюджета, предусматривающие дополнительные санкции против компаний, работающих над завершением проекта "Северный поток 2". Запись об этом есть в базе данных Палаты представителей, однако сам текст поправки, предложенной конгрессменом-демократом Рубеном Гальего, не приводится.

Проект оборонного бюджета и предложенные Палатой представителей поправки в дальнейшем будут рассмотрены и в Сенате. Затем проект отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

"В США сегодня запланирована встреча лидеров республиканцев и демократов, предложивших новый пакет мер стимулирования объемом соответственно $1 трлн и около $3,5 трлн. Вчера представители администрации США обсудили этот вопрос с представителями Республиканской партии, о достигнутых договоренностях не сообщается. В любом случае переговоры между крупнейшими партиями далеки от завершения, поэтому достичь договоренностей в Конгрессе, видимо, пока не удастся. В ближайшие дни отсутствие соглашения будет ограничивать рост спроса на рискованные активы и поддержит доллар относительно основных валют-аналогов, включая евро", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

"Рубль укрепляется второй день подряд вслед за нефтью и валютами развивающихся стран. При этом геополитический фон остается напряженным. Так, Палата представителей уже одобрила расширение санкций против "Северного потока", а комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал доклад о вмешательстве России во внутреннюю политику королевства, что может стать новым поводом для обострения санкционной риторики. Тем временем спрос на российские активы поддерживают ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Помимо этого, поддержку рублю оказывает налоговый период. Тем не менее, мы не ожидаем существенного укрепления рубля от текущих уровней в ближайшие дни", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Российская валюта торгуется в русле прочих валют развивающихся стран, поддержку которым оказывает ожидание бюджетных стимулов в США и ЕС. В результате повышенного аппетита к рисковым активам растут и нефтяные котировки, что оказывает дополнительную поддержку рублю. Наконец, локальным фактором поддержки могут выступать продажи валюты экспортерами в преддверии пика налоговых платежей. Тем не менее, на горизонте августа давление на рубль может вновь возрасти. Помимо вероятного ослабления аппетита к рисковым активам негативными локальными факторами могут стать обратная конвертация в валюту выплачиваемых до конца июля дивидендов "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", а также антироссийская санкционная риторика", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок активно растут во вторник на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени увеличилась на 2,82% - до $44,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 2,84% - до $41,97 за баррель.

Августовский контракт WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Цена сентябрьского фьючерса WTI во вторник днем повышается на 2,74% и составляет $42,04 за баррель.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей.

15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей.

Банк России во вторник, 21 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 239,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,29% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 июля, банки разместили 1,7 трлн рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 172,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,39% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник из-за подготовки к налоговым выплатам июля, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК снизились по сравнению с предыдущим торговым днем, предвещая возможное снижение ключевой ставки на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 24 июля.

Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" во вторник увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,42%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 4,52% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 4 б.п. - до 4,59% и 4,69% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 6 б.п. - до 4,71% годовых.