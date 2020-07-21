В Лондоне Великобританию сочли одной из главных целей "мощных" разведслужб РФ

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авторы британского парламентского доклада о влиянии России полагают, что Великобритания в настоящее время является одной из главных целей российской разведки на Западе, говорится в докладе, распространенном во вторник.

"Великобритания является одной из главных целей российской разведки на Западе, особенно, учитывая твердую позицию Великобритании против недавней российской агрессии и ответа на атаку в Солсбери, к которому под руководством Британии присоединилось международное сообщество", - говорится в нем.

Авторы доклада также утверждают, что Великобритания является мишенью для дезинформации, которой занимается Россия. Кроме того, в отчете говорится, что "российские разведслужбы непропорционально мощны". "Они способны действовать без реальных ограничений", - подчеркивается в нем.

Вместе с этим, авторы доклада указали на необходимость поддержки Британии со стороны международного сообщества и призвали вновь проявить единство в противодействии российской угрозе, как это было при ответе международного сообщества на инцидент в Солсбери.

Россия и Brexit

В комитете британского парламента по разведке в свою очередь коснулись темы предполагаемого российского вмешательства в референдум по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году. Там отметили, что определить, насколько эффективными оказались попытки российской стороны повлиять на избирателей во время Brexit, будет практически невозможно.

"Звучали широко распространенные утверждения, что Россия пыталась оказать влияние на избирателей в ходе референдума в 2016 году относительно членства Великобритании в ЕС", - говорится в пресс-релизе к парламентскому докладу.

В нем также отмечается, что правительство Великобритании "действовало медленно в признании существования этой угрозы". "В результате правительство не предприняло действий по защите процесса выборов в 2016 году", - указывается в докладе.

Комитет по разведке отмечает, что США в отличие от Великобритании "ответили" на сообщения о попытках РФ вмешаться в президентские выборы в 2016 году.

"По нашему мнению, должна быть проведена аналогичная оценка российского вмешательства в референдум (по выходу из ЕС - ИФ)", - указывают авторы доклада.

Референдум по Brexit прошел в Великобритании в июне 2016 года, тогда за выход из ЕС проголосовали 52% британцев, за то, чтобы остаться - 48%.