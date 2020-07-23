"Росморпорт" предложил повысить портовые сборы для судов загранплавания

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" предложило активизировать замершую из-за пандемии работу по введению единых по бассейнам предельных ставок портовых сборов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо гендиректора предприятия Андрея Лаврищева в совет потребителей РМП.

В результате могут вырасти тарифы для судов загранплавания, а для российских судовладельцев, работающих в каботаже, ставки предлагается оставить прежними, следует из письма. Лаврищев написал, что попросил ФАС поскорее принять решение и установить для предприятия предельные максимальные ставки портовых сборов.

В большинстве случаев речь идет о повышении сборов на 3%, то есть ниже инфляции пишет газета. Но в некоторых крупных портах, среди которых Мурманск, Туапсе, Владивосток, Восточный, Находка, Пригородное, Ванино, Де-Кастри, Новороссийск, Большой порт Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, Высоцк, Усть-Луга, индексация будет индивидуальной, в пределах 2-15%. В результате доходы РМП от портовых сборов вырастут на 520 млн рублей, до 17,6 млрд рублей, говорится в письме.

Лаврищев также отметил, что в июне по сравнению с маем грузооборот морских портов сократился, в том числе по сухим и наливным грузам. С учетом уменьшения доходной базы РМП откорректировал программу деятельности на 2020 год, ожидаемые доходы от портовых сборов снижены на 9%, или 2 млрд рублей, по сравнению с заявленными ранее. Против прибыли в 2019 году в 755 млн руб. ожидается убыток 1,4 млрд рублей

Официально компании инициативу не комментируют. Источники газеты в отрасли отмечают, что судоходные компании и так оказались в кризисной ситуации из-за коронавируса, ожидается сокращение грузопотока в 2020-2021 годах, и новые сборы - это дополнительная нагрузка на бизнес.

В феврале "Коммерсантъ" писал, что "Росморпорт" по предложению ФАС предложил изменить максимальные ставки некоторых портовых сборов в 154-177 раз. Проект индексации тогда был направлен в Минтранс, Минэкономики и отраслевые ассоциации. Предложенные изменения касались маячного, ледокольного, навигационного и портового сбора "Росморпорта" для заграничного и каботажного плавания.