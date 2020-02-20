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ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года

Судовладельцы и грузоотправители опасаются, что тарифы вырастут в три-четыре раза

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Максимальные ставки некоторых портовых сборов в России предложено увеличить в 154-177 раз, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект индексации сборов на 2020-2022 годы. Документ подготовило ФГУП "Росморпорт" по предложению Федеральной антимонопольной службы.

7 февраля ФАС разослала проект в Минтранс, Минэкономики и отраслевые ассоциации. Предложенные изменения касаются маячного, ледокольного, навигационного и портового сбора "Росморпорта" для заграничного и каботажного плавания. Для всех портов предлагается принять единые предельные максимальные ставки сборов, которые будут действовать с 2020 до 2022 года, пишет газета.

Некоторые сборы предложено увеличить более чем в сто раз по сравнению с текущими значениями: в порту Советская Гавань максимальная ставка на навигационный сбор в каботажном плавании в 177 раз выше действующей (0,07 рубля за тонну против 12,39 рубля), а в Де-Кастри – в 154 раза. Из 54 портов увеличение максимальных значений хотя бы одного из сборов в десять и более раз предлагается в 33 портах.

Ставки не индексировались с 2016 года, "вопреки поручениям правительства", из-за этого "Росморпорт" недополучил около 4,8 млрд рублей, а это снизило на 1,9 млрд рублей поступления в бюджет, а также "создало риски недофинансирования общепортовой инфраструктуры", сказал изданию представитель предприятия. При этом расходы самого "Росморпорта" выросли в связи с необходимостью обновления флота, а также существенного (около 40%) роста цен на бункерное топливо.

Проект единых максимальных ставок ФАС уже применяла при утверждении ставок сбора транспортной безопасности акватории морского порта, и это не привело к резкому росту нагрузки, напомнили во ФГУП и добавили, что это не привело к резкому росту расходов судовладельцев. "Росморпорт" пообещал что портовые сборы вырастут "на величину ниже инфляции".

В Минтрансе заявили, что поддерживают установление единых предельных максимальных ставок. В Минэкономразвития изучают последствия этого предложения для конкретных пользователей услуг в конкретных портах.

Судоходные компании, грузоотправители и стивидоры опасаются, что в результате применения новой методики расчета тариф приблизится к максимальному, что значительно увеличит затраты судовладельцев и отразится на ставках фрахта, отмечает издание. Они считают, что тарифы вырастут в три-четыре раза.

Один из источников газеты считает, что от индексации сильнее всего могут пострадать небольшие порты типа Архангельска, Кандалакши, Азова, Ейска. Другой предупредил, что в результате подорожает фрахт для отечественных грузовладельцев при использовании российских портов. Третий отмечает, что в Прибалтике портовые сборы ниже, и повышение ставок в российских портах сделает их менее конкурентоспособными.

ФАС Росморпорт Архангельск Кандалакша Азов Минтранс Минэкономразвития

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