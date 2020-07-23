Рубль вырос к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет, евро напротив, немого укрепляется на Московской бирже в четверг утром; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к основным валютам, следуя за движением пары "евро-доллар" на рынке Forex.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,88-70,99 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 70,9 руб. (-15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 82,21 руб. (+2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,41 копейки к уровню закрытия среды, до 75,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,69 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 61,75 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов на фоне снижения спроса на доллар как защитный актив в связи с надеждами на вакцину от COVID-19 и новый пакет стимулов в США. На глобальном рынке это привело к росту пары "евро-доллар" накануне до максимальных с октября 2018 года $1,16. Утром в четверг пара продолжает торговаться вблизи этого уровня.

Компания Pfizer Inc. достигла соглашения с правительством США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Тем временем республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, пишет The Wall Street Journal.

Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду завершила встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

В частности, республиканцы готовы рассмотреть возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года, сообщил CNBC со ссылкой на свои источники. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в четверг на фоне надежд на возможные бюджетные стимулы в США и вакцину от коронавируса. В то же время опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране ограничивают подъем котировок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени увеличилась на 0,45% - до $44,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,48% - до $42,1 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,892 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,073 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,375 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 280 тыс. баррелей.