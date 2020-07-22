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Власти США получат от Pfizer и BioNTech 100 млн доз вакцины от COVID-19

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Администрация США достигла договоренности с компаниями Pfizer Inc и BioNTech о покупке за $1,95 млрд партии будущей вакцины от коронавируса, сообщает телеканал Fox News.

В рамках этого соглашения компании поставят 100 млн доз вакцины от COVID-19 после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

При этом жители страны будут получать вакцину бесплатно.

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Ожидается, что вторая и третья фаза клинических испытаний препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, начнется позже в июле. В октябре этого года вакцина поступит на рассмотрение регулятора для оценки ее безопасности и эффективности.

В июне американский президента Дональд Трамп заявил, что США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 100 вакцин от коронавируса. По меньшей мере восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований.

Котировки акций Pfizer и BioNTech в ходе предварительных торгов в среду подскочили соответственно на 5% и 8,6% на новости о соглашении с властями США.

Хроника коронавируса. Июль.

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США коронавирус Pfizer BioNTech

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