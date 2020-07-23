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"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Открытое Новоогненное месторождение войдет в "Восток Ойл"

"Роснефть" открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие "Роснефти", "РН-Ванкор", открыло на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа Новоогненное месторождение с извлекаемыми запасами более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд куб. м газа, сообщила "Роснефть".

В настоящее время силами корпоративных НИПИ выполняется проектная документация для доразведки Новоогненного месторождения и подготовка его ко вводу в промышленную разработку.

"Новое месторождение было открыто в рамках реализации комплексной программы геологоразведочных работ, направленной на увеличение ресурсной базы проекта "Восток Ойл" – крупнейшего и наиболее перспективного проекта в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в "Восток Ойл", на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, летом этого года "Роснефть" начала реализацию масштабного проекта "Восток Ойл" на Таймыре, который также включит месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат "Нефтегазхолдингу" бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе "Роснефти"), Восточно-Таймырские активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP).

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал Путину, что общий объём инвестиций в "Восток Ойл" на весь период его реализации составит более 10 трлн рублей, только на начальной стадии потребуется около 2 трлн рублей. Общие запасы и ресурсы "Восток Ойла" "Роснефть" оценивала в 37 млрд б.н.э (баррели нефтяного эквивалента; измерение газа по его тепловому эквиваленту в баррелях сырой нефти).

Сечин также заявлял о возможном вхождении иностранного партнера в "Восток Ойл". В прошлом году зарубежные и российские СМИ писали о поездке в азиатские страны главы "Роснефти", в рамках которой он вел переговоры с различными компаниями в Японии, Китае, Индии и на Ближнем Востоке. В феврале Сечин заявил, что "Восток Ойл" может стать крупным международным проектом и что "Роснефть" работает в этом направлении с индийскими и западными инвесторами.

Роснефть Красноярский край ЯНАО Новоогненное месторождение

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