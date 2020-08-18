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Сечин назвал премиальной нефть Западно-Иркинского месторождения

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В компании "Роснефть" считают, что нефть, добытая на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения на Таймыре проекта "Восток Ойл", обладает высокими качественными характеристиками. В ней содержание серы составляет 0,02%, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Как на Ближнем Востоке?" - уточнил Путин.

"Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире, - ответил Сечин. - Конечно, лучше - наша. Плотность нефти 0,826 грамма на кубический сантиметр, высокая степень баррелизации. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, $11 на баррель. И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы, произведенная на 31-й скважине".

"Роснефть" в начале года начала бурить поисково-оценочную скважину на Западно-Иркинском месторождении в рамках нового проекта - "Восток Ойл", который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Для выхода "Восток Ойла" на промышленные масштабы понадобится строительство с нуля масштабной инфраструктуры в Арктике.

Западно-Иркинский участок находится на Таймыре - 400 км севернее Полярного круга. Проектное решение по строительству скважины предусматривает бурение на глубину 4200 метров с отходом от вертикали 1200 метров. В дальнейшем для полномасштабного освоения Западно-Иркинского планируется привлечь более 200 буровых установок в арктическом исполнении.

Ресурсы Западно-Иркинского - более 1 млрд тонн углеводородов, на первом этапе этот актив будет флагманским для "Восток Ойла". Общий ресурсный потенциал "Восток Ойла" составляет 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent.

Потенциал роста добычи "Восток Ойл": в 2024 году - 25 млн тонн, в 2027 году - 50 млн тонн, 2030 - 115 млн тонн.

Игорь Сечин Владимир Путин Роснефть Восток Ойл

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