Эксперт призвала срочно решать проблему выброса метана от СПГ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сжиженный природный газ (СПГ) имеет очень большие выбросы метана, поэтому, если производители хотят вписаться в энергетический баланс стран, нацеленных на снижение выбросов парниковых газов, нужно срочно внедрить соответствующие технологии. Об этом заявила директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково, независимый директор "НОВАТЭКа" Татьяна Митрова в ходе вебинара по газовым рынкам.

Что повлияет на спрос

Она отметила, что одним из долгосрочных трендов для рынка является вопрос энергетического перехода и то, куда будут направлять средства для восстановления экономик правительства разных стран. Это повлияет на спрос на источники энергии в ближайшие 5-7 лет.

"В некоторых странах правительство предпочитает поддерживать традиционную промышленность, но в некоторых странах большие деньги выделяются на новые виды промышленности. Европейский союз здесь лучший пример, там большие инвестиции вкладываются именно в энергетический переход, переход на возобновляемые источники энергии", - напомнила эксперт.

По ее словам, в Китае и Индии – странах, на которые делают основные ставки производители газа, пока непонятно, как поведут себя правительства.

"В каждой стране будет наблюдаться некая комбинация экономических и политических факторов", - заметила она.

"Например, если СПГ будет очень дешевым, то высоки шансы на то, что Индия, Пакистан и Бангладеш будут поддерживать природный газ в рамках своих пакетов по восстановлению экономики после коронавируса. Если цены будут расти, цена составит $5-7 MMBtu (британская тепловая единица - ИФ), то шансы у природного газа ниже", - считает Митрова. При этом она отметила, что нынешние цены на СПГ (около $2,5-3 за MMBtu в Азии и $1,5 в Европе) не покрывают иногда не только капитальные, но и операционные затраты некоторых производителей.

"Еще одна важная тема – это изменение климата и готовность стран соответствовать требованиям Парижского соглашения. Многие страны приняли на себя обязательства сократить свои выбросы до нуля, как, например, в Европейском союзе. Поэтому это очень сильно повлияет на энергетический баланс, на переход к другим источникам энергии, конечно, на сектор природного газа", - напомнила эксперт.

Переход с грязных источников энергии

По ее словам, сейчас в основном обсуждается переход с таких грязных источников энергии, как уголь, на газ, у которого самый маленький выброс СО2 среди ископаемых источников энергии.

Она отметила, что все политики и компании говорят о необходимости сократить выбросы парниковых газов. "Но до того момента, пока выбросы метана из трубопроводов и из цепочки производства СПГ не будут подсчитываться и регистрироваться вместе (с выбросами СО2 - ИФ), этого не произойдет", - сказала Митрова.

"Очень важно понимать, сколько СО2 выбрасывается в атмосферу, когда сжигается топливо. Конечно, уголь здесь самое грязное топливо, но, когда мы говорим о парниковых газах, это не только СО2. И если мы посмотрим на то, как выглядит природный газ с этой точки зрения, то с момента добычи до поставки по трубопроводам (..) ситуация выглядит немного по-другому, и выбросы метана очень большие, и общие выбросы парниковых газов у СПГ, например, довольно большие, и это не делает СПГ более привлекательным. Поэтому очень важно сократить выбросы метана", - подчеркнула эксперт.

Вопрос репутации

"В этом нет ничего сложного, это не ракету в космос запустить. Уже существуют все необходимые технологии, и существует некая культура производства, компании могут это сделать, но делать это нужно быстро, прямо сейчас. Потому что в противном случае это негативно повлияет на образ природного газа, и политики и потребители не захотят им пользоваться. И последствия могут оказаться необратимыми", - подчеркнула она.

Декарбонизация – вызов для сектора

"Поэтому сейчас мы говорим о декарбонизации природного газа. Эта тема на самом деле является вызовом для сектора природного газа. Нужно улавливать выбросы не только СО2, но и метана. И я думаю, что это следующий вызов, который стоит перед нашим сектором", - сказала Митрова.

По ее словам, "это касается не только Европейского союза, но и Азии, где выбор стоит не только между газом и углем, где стоит выбор между газом и чистым углем, выбор между углем и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), углем и зеленым газом".

"У них несколько опций, они могут выбрать одну из них. Мне кажется, что представители газового сектора пока не совсем понимают, насколько быстро мы должны совершенствоваться", - считает эксперт.

Влияние геополитики

Митрова также упомянула влияние геополитики на потребление энергоресурсов. "Мы недавно наблюдали, как геополитика влияет на мир, когда возникла торговая война между США и Китаем. Никто в Азии не будет рассматривать СПГ как возможную опцию, если будут продолжаться такие экономические войны. Геополитика влияет на нас, и наш сектор очень политизирован", - сказала она.