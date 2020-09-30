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Ученые обеспокоены увеличением выбросов метана из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Международная научная экспедиция отправится 4 октября из Архангельска в Арктику для изучения динамики выделения метана, который может стать "спусковым крючком усиления парникового эффекта", сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев в среду на конференции "Нефть и газ Сахалина", которая проходит в Южно-Сахалинске.

"В последние годы замечено существенное увеличение выбросов метана в атмосферу, связанных с таянием вечной мерзлоты в Арктике. Таяние вечной мерзлоты и на суше и под морем в районе шельфа (Арктики - ИФ) приводит к освобождению метана, который интегрально становится все более опасным газом для нашей атмосферы для парникового эффекта. Через какое-то время он может стать основным (парниковым газом - ИФ)", - пояснил ученый.

"Из-за таяния вечной мерзлоты пошел метан, метан существенно усиливает парниковый эффект, эту усиление приводит к таянию вечной мерзлоты и выпусканию метана еще больше", - добавил он.

По его мнению, эта проблема "может привести к катастрофическим проблемам для мира". Российские ученые занимаются изучением этого процесса, снаряжая ежегодные экспедиции в Арктику.

"4 октября из Архангельска поплывет очередная наша международная экспедиция в арктические моря проверять, как меняется динамика выделения метана", - сказал ученый.

РАН

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