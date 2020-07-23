Рубль вечером ослаб к доллару и евро на фоне сигналов с внешних рынков

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 71,19 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 13,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,74 руб./EUR1, подорожав на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,04 копейки - до 76,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и вслед за динамикой валют emerging markets. Давление на рубль также оказывает уменьшение объема покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, спрос на валюту со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний, а также подходящая к концу подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля.

Между тем ведущие мировые рынки умеренно росли в течение первой половины торгов в четверг на фоне надежд на новое стимулирование со стороны правительств ведущих экономик мира и надежд на удачное завершение разработки вакцины от COVID-19. Оптимизм участников рынков также поддерживался позитивными финансовыми отчетами некоторых из крупнейших в мире или наиболее отслеживаемых компаний.

Рынок труда США

Вышедшие вечером недельные данные с рынка труда США оказались хуже ожиданий, что частично нивелировало оптимизм игроков. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущей недели 1,3 млн, который был объявлен ранее, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,307 млн, а не 1,3 млн.

Тем временем республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, пишет The Wall Street Journal.

Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду провела встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

В частности, республиканцы готовы рассмотреть возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года, сообщил CNBC со ссылкой на свои источники. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Ситуация с коронавирусом и вакциной

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло утром в четверг 623 тыс. 374 человек, увеличившись за сутки на 7 тыс. 620, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 15 млн 227 тыс. 535 инфицированных СOVID-19, рост за сутки составил 320 тыс. 933 против 205 тыс. 404 по состоянию на 8:00 среды, излечились 8,6 млн.

Компания Pfizer Inc. достигла соглашения с правительством США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль в ходе торгов в четверг весь день торговался в отрицательной зоне вместе с другими валютами на развивающихся рынках, причем во второй половине дня укрепление доллара на EM усилилось, в связи с чем увеличились и потери рубля. "Основным фактором, способствующим уходу от риска на развивающихся рынках, остается тревожная эпидемиологическая обстановка в мире, угрожающая новыми карантинными мерами. Сегодняшние слабые данные по рынку труда в США (по-видимому, результат повторного введения ограничений в отдельных штатах) стали этому отличным подтверждением. Кроме того, оказывает негативное влияние и сложная геополитическая ситуация из-за противоречий между США и Китаем", - подчеркнул Кравченко.

В ожидании заседания ЦБ

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться снижение ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 июля в Совфеде заявила, что данные статистики с момента июньского заседания регулятора подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5% (сразу на 100 б.п. с 5,5% - ИФ). Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала Набиуллина.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики уверены, что Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 24 июля.

Мнения экспертов при этом практически поровну разошлись относительно шага снижения ставки - на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п. (перевес в сторону снижения на 50 б.п. чисто символический). При этом четкого разделения нет: некоторые экономисты, принимая один вариант решения за базовый, допускают возможность реализации другого варианта.

Инфляция в РФ с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого значения с 0,1% неделей ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 20 июля выросли на 0,4%, с начала года они поднялись на 3%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля перестала расти и даже незначительно снизилась - до 3,35% с 3,38% на 13 июля при целевом значении ЦБ РФ в 4%. На конец июня годовая инфляция в РФ равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).

"Подавляющее большинство экономистов и аналитиков считают, что банк объявит о понижении ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов и укажет, что период понижения ставок скоро закончится. Мы же полагаем, что Центробанку пока следует воздержаться от дальнейшего понижения, так как после резкого урезания ставки на 100 б.п. еще одно будет иметь мало макроэкономического смысла. Вместо этого ему лучше сосредоточиться на опережающей индикации, которая будет не менее эффективна, чем снижение ключевой ставки на 25 б.п., и оставить открытым путь к дальнейшим действиям во втором полугодии - на случай, если по России тяжко ударит вторая волна коронавируса, приводящая к реструктуризации и закрытию компаний, а также к падению потребления", - говорит глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank по России Кристофер Дембик.

Нефть

Цены на нефть Brent немного снижаются вечером в четверг, в то время как котировки WTI перешли на положительную территорию. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 мск уменьшилась на 0,16% - $44,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,33% - до $42,04 за баррель.

Накануне данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 июля, на 4,892 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей.

ЦБ РФ 21 июля продал валюту на 5,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей.

17 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 июля на 17,49 копейки, до 70,963 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,89 копейки, до 82,1893 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в четверг на 29,72 копейки по отношению к среде и составил 71,1004 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 29,64 копейки и составил 71,1987 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 58,102 млн, из которых $628,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 430,013 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 58,97 копейки, до 82,3206 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 48,78 копейки и составил 82,4545 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR495,994 млн, из которых EUR198,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR297,398 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,57% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 4 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 6 б.п. - до 4,71% годовых.