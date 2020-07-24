Торги на российском рынке акций открылись снижением индексов на 1%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся в пятницу снижением котировок основных голубых фишек на ухудшении внешней конъюнктуры из-за эскалации напряженности между США и Китаем.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1% до 2824,58 пункта, индекс РТС упал на 1,4% до 1244,48 пункта. Ценц большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар подорожал на шесть копеек до 71,53 рубля.

Подешевели рублевые акции "ФСК ЕЭС" (-2,3%), "РусАла" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Россетей" (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), Сбербанка (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), АФК "Система" (-1%), "Северстали" (-1%), "РусГидро" (-1%).

Днем на ход торгов может повлиять решение Банка России по ключевой процентной ставке и комментарий регулятора. Большинство участников рынка, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п., но многие ожидают снижения лишь на 0,25 п.п.

Индекс МосБиржи накануне обновил максимум с февраля за счет роста акций золотодобывающих компаний.

В США в четверг индексы снизились на 1,2-2,3%, индекс S&P 500 (-1,2%) прервал четырехдневную череду повышений на фоне падения акций таких технологических гигантов, как Apple и Microsoft, и разочаровывающих данных с рынка труда.

Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 1,416 млн при прогнозах на уровне 1,3 млн. Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений. Число новых заявок неделей ранее было пересмотрено до 1,307 млн с 1,3 млн.

Еженедельный отчет о числе новых заявок на пособие по безработице в США стал одним из ключевых показателей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает MarketWatch. Рост числа заражений заставил многие американские штаты вновь вводить ограничительные меры для сдерживания распространения заболевания.

Республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, пишет WSJ.

Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду провела встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

Это создает почву для переговоров с демократами по поводу предлагаемого пакета мер объемом $1 трлн, отмечает издание. Законодатели стремятся достичь соглашения до истечения срока выплаты надбавок к пособиям по безработице в конце июля.

В пятницу снижается фондовая Азия (Япония не работает в связи с празднованием Дня спорта, китайский Shanghai Composite потерял 3,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем.

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование Вашингтона закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне. Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам. При этом он отметил, что хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

Для Европы позитивом в пятницу стали статданные из Великобритании, где розничные продажи в июне выросли на 13,9% при прогнозах роста на 8%.

Нефть в пятницу также дешевеет. Сентябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дешевели на 0,3% и торговались у $43,18 за баррель (-2,2% в четверг), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $40,89 за баррель (-2% накануне).

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

В среду Pfizer сообщила, что власти США приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармацевтическая компания разрабатывает совместно с германской BioNTech.