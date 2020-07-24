Baring Vostok продал 1,9% девелопера Etalon "Системе"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Фонды семейства Baring Vostok продали 1,9% акций Etalon Group, говорится в сообщении девелопера на Лондонской фондовой бирже. Пакет перешел к АФК "Система".

После закрытия сделки доля "Системы" в Etalon Group составит 25,6%, отметил представитель АФК. Еще 1,3% акций Etalon переданы в рамках мотивационной программы ряду топ-менеджеров АФК "Система", добавил он.

Сумму сделки корпорация не раскрывает.

Исходя из того, что накануне стоимость акций Etalon Group на Мосбирже составляла 109,3 рубля за бумагу, рыночная стоимость 1,9-процентного пакета оценивается в 612,5 млн рублей.

До сделки у АФК было 25% Etalon. Фондам Baring Vostok принадлежало 5,7% компании, теперь - 3,8%. Еще 5,7% владеет основатель девелопера Вячеслав Заренков. У менеджмента Etalon 1,6% акций, freefloat - 62%.

АФК "Система" стала совладельцем Etalon Group в феврале 2019 года, купив акции у Заренкова.

В 2019 году девелопер увеличил выручку по МСФО на 17% - до 84,33 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 5 раз и составила 186 млн рублей.